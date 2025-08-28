Nổ đường ống dẫn dầu quan trọng của Nga

Truyền thông địa phương đưa tin về một đám cháy lớn gần làng Bozhatkovo ở ngoại ô Ryazan vào tối 26-8 (giờ địa phương). Các lực lượng khẩn cấp và đội sửa chữa được triển khai để kiểm soát đám cháy và sửa chữa thiệt hại.

Các kênh Telegram của Nga cho biết tiếng nổ lớn được nghe thấy tại một đoạn của đường ống chính.

Một trạm xăng ở Moscow - Nga hôm 25-8. Ảnh: AP

Nguồn tin từ tình báo quân sự Ukraine (HUR) nói với Kyiv Independent hôm 27-8 do vụ nổ mạnh… việc vận chuyển các sản phẩm dầu mỏ đến Moscow qua đường ống đã bị hoãn vô thời hạn. Nguyên nhân vụ nổ không được nêu rõ.

Kể từ năm 2018, đường ống này đã được Transneft, một công ty vận hành đường ống do nhà nước quản lý, chuyển đổi để cung cấp xăng ô tô cho Moscow. Nguồn tin lưu ý rằng công ty này cũng cung cấp nhiên liệu cho quân đội Nga. Theo nguồn tin của HUR, Transneft đang đánh giá thiệt hại. Ryazan nằm cách Moscow khoảng 180 km và cách biên giới Nga-Ukraine khoảng 500 km.

Trong suốt cuộc xung đột, lực lượng Ukraine đã nhiều lần nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga thông qua các hoạt động tấn công bằng máy bay không người lái, nhằm làm suy yếu nguồn thu từ khí đốt và dầu mỏ của Moscow.

Trong khi đó, các trạm xăng tại một số khu vực ở Nga đã cạn nguồn cung. Truyền thông nhà nước Nga cho hay tình trạng thiếu hụt xăng đã diễn ra ở một số khu vực thuộc vùng Viễn Đông và bán đảo Crimea khi Ukraine tăng cường tiến hành các cuộc tập kích tầm xa nhằm vào các nhà máy lọc dầu Nga.

Tại vùng Primorye, giáp biên giới Triều Tiên, người dân phải xếp hàng dài chờ đợi tại các trạm xăng địa phương. Giá xăng đã tăng lên khoảng 78 rúp (gần 1 USD) mỗi lít, trong khi mức lương trung bình hằng tháng ở vùng này khoảng 1.200 USD. Theo trang tin địa phương Primpress, một số tài xế thậm chí rao bán xăng trực tuyến với giá hơn 2,7 USD một lít.

Giá bán sỉ xăng A95 tại Sàn giao dịch Thương mại Quốc tế St. Petersburg đã tăng lên mức kỷ lục vào tuần trước, cao hơn 50% so với hồi tháng 1, khi nhu cầu tăng vọt vì nông dân Nga cần xăng cho các loại máy thu hoạch mùa màng và nhiều người lái ôtô trong kỳ nghỉ mùa hè.

Tại quận Kurilsky thuộc bán đảo Kuril, tình trạng thiếu hụt xăng A92 đã khiến giới chức địa phương hôm 25-8 phải thông báo dừng bán. Một số công ty ở bán đảo Crimea chỉ bán nhiên liệu cho những người có phiếu giảm giá hoặc thẻ đặc biệt.

Nga không còn xa lạ với việc giá xăng tăng vào cuối mùa hè. Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt hiện tại trở nên trầm trọng hơn do các cuộc tấn công của Ukraine vào hạ tầng năng lượng của Nga.

Theo các báo cáo truyền thông, từ ngày 2 đến ngày 24-8, Ukraine đã tấn công cơ sở hạ tầng dầu mỏ ít nhất 12 lần. Trong số các cuộc tấn công đó, ít nhất 10 vụ nhắm vào các địa điểm ở vòng cung Ryazan-Volgograd, Tây Nam nước Nga.