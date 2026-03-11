Công an TP Cần Thơ bác bỏ thông tin bịa đặt về CSGT gây tai nạn

Mấy ngày qua, trên MXH xuất hiện bài đăng từ một số trang thông tin không chính thống với nội dung: “Sóc Trăng - 12 giờ khuya xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng trong lúc lực lượng CSGT truy đuổi người vi phạm giao thông. Trong quá trình rượt đuổi với tốc độ cao, xe mô tô chuyên dụng của CSGT đã va chạm mạnh với xe chở khách khiến phương tiện hư hỏng nặng; một chiến sĩ CSGT tử vong, một chiến sĩ khác nguy kịch”.

Công an TP Cần Thơ bác bỏ thông tin bịa đặt về lực lượng CSGT.

Thông tin trên sau đó được nhiều tài khoản chia sẻ, bình luận trên MXH, gây hoang mang trong dư luận và ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, qua xác minh, Phòng CSGT Công an TP Cần Thơ khẳng định không xảy ra vụ việc như nội dung đang lan truyền trên MXH.

Nội dung bài đăng nói trên là thông tin không có căn cứ, chưa được kiểm chứng, có dấu hiệu suy diễn, thổi phồng sự việc, gây hiểu lầm cho người đọc và ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng thực thi nhiệm vụ.

Theo quy định, mọi vụ việc TNGT nếu xảy ra đều được cơ quan chức năng tiến hành xác minh, điều tra và thông tin chính thức. Việc đăng tải, chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng không chỉ gây nhiễu loạn thông tin trên không gian mạng mà còn có thể gây ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Công an TP Cần Thơ khuyến cáo người dân thận trọng khi tiếp nhận và chia sẻ thông tin trên MXH, chỉ nên theo dõi các nguồn tin chính thống để tránh tiếp tay cho tin giả, tin sai sự thật. Trường hợp đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm có thể bị xử phạt vi phạm hành chính theo điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ, với mức phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với tổ chức (đối với cá nhân bằng một nửa mức phạt của tổ chức).

Nghiêm trọng hơn, người vi phạm còn có thể bị xử lý hình sự theo Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) về Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, với mức hình phạt có thể lên đến 7 năm tù.

Hiện, Công an TP Cần Thơ đang điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm việc tung tin sai sự thật nói trên.