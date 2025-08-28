Thông tin mới về tình trạng đường ống dẫn dầu Nga bị Ukraine tấn công

Đường ống dẫn dầu Druzhba của Nga, cung cấp dầu cho Hungary và Slovakia. Ảnh: TASS.

Nguồn cung cấp của Nga cho Hungary qua đường ống Druzhba sẽ được nối lại từ ngày 28/8, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto thông báo sau cuộc điện đàm với Thứ trưởng Năng lượng thứ nhất Nga Pavel Sorokin, theo hãng thông tấn Nga TASS.

“Cuộc tấn công mới nhất của Ukraine bằng tên lửa và máy bay không người lái (UAV) đã gây thiệt hại đáng kể cho mạng lưới đường ống, dẫn đến việc sửa chữa mất nhiều ngày”, ông Szijjarto cho biết.

“Thứ trưởng Năng lượng thứ nhất Nga Sorokin đã thông báo với tôi rằng phía Nga đã tìm ra một giải pháp tạm thời để nối lại việc cung cấp dầu qua đường ống Druzhba ở chế độ thử nghiệm vào ngày 28/8. Lượng dầu được bơm tới Hungary tạm thời ở mức thấp”, ông Szijjarto cho biết thêm. Hiện chưa rõ khi nào đường ống mới có thể được khôi phục hoàn toàn.

Ngoại trưởng Hungary khẳng định nguồn dự trữ dầu thương mại của nước này đủ đáp ứng nhu cầu hiện nay và “chưa cần phải kích hoạt nguồn dự trữ chiến lược”.

Trong thông điệp ngày 27/8, ông Szijjarto một lần nữa kêu gọi Ukraine “dừng tấn công đường ống dẫn dầu sang Hungary và ngừng các hành động đe dọa an ninh năng lượng quốc gia”.

Lần gần nhất Ukraine tấn công mạng lưới đường ống dẫn dầu Druzhba trong lãnh thổ Nga là vào ngày 21/8. Kể từ đó, nguồn cung dầu của Nga sang Hungary và Slovakia bị tạm dừng.

Hôm 26/8, ông Szijjarto cảnh báo Hungary có thể cắt nguồn điện cung cấp cho Ukraine nếu Kiev tiếp tục các hành vi leo thang. Hungary hiện đáp ứng 40% nhu cầu nhập khẩu điện cho Ukraine.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã cảnh báo Ukraine về “hậu quả nghiêm trọng”, khẳng định Kiev không thể tìm cách gia nhập Liên minh châu Âu (EU) bằng cách “tống tiền, đe dọa và gây tổn hại lợi ích” của các nước thành viên trong liên minh.