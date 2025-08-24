UAV Ukraine tấn công, nhà máy lọc dầu Nga cháy 3 ngày chưa dập được

Thông tin trên đã được xác nhận qua hình ảnh vệ tinh từ NASA FIRMS và truyền thông địa phương, theo kênh Telegram Astra.

Người dân TP Novoshakhtinsk bình luận trên kênh Telegram của thị trưởng thành phố, ông Serhiy Bondarenko, phàn nàn rằng bầu không khí trở nên khó thở vì đám cháy và công nhân nhà máy không được phép rời khỏi vị trí làm việc dù đang có tình huống khẩn cấp.

Hôm 22-8, ông Bondarenko cho biết nồng độ của các chất như nitrogen dioxide, carbon monoxide, sulfur dioxide và hydrogen sulfide vẫn nằm trong giới hạn cho phép. Ngoài ra, mức độ phóng xạ cũng bình thường.

Chiều 23-8, ông Bondarenko thông báo công tác chữa cháy vẫn đang tiếp tục và mô tả tình hình là "khó khăn". Sau đó, ông lưu ý, vào buổi tối, do "hướng gió thay đổi", nồng độ các chất độc hại trong không khí "có thể trở nên tồi tệ hơn", theo tờ The Moscow Times.

Nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk ở vùng Rostov - Nga cháy ngày thứ ba liên tiếp. Ảnh: Ukrinform

Trước đó, rạng sáng 23-8, Bộ trưởng Bộ Nhà ở và Dịch vụ Công cộng vùng Rostov, bà Antonina Pshenychnaya, nói rằng tại Krasny Sulin, một thị trấn có 35.000 dân cách Novoshakhtinsk khoảng 30 km, nguồn cung cấp nước đã bị cắt hoàn toàn.

Mục đích là để chính quyền có thể chuyển hướng nước tới các hồ chứa chữa cháy, phục vụ việc dập tắt đám cháy tại nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk. Bà Pshenychnaya khẳng định: "Nguồn cung cấp nước sẽ được khôi phục sau khi mực nước hồ chứa đầy và đường ống được điều áp".

Người dân được hứa hẹn sẽ có xe bồn chở nước tới "theo yêu cầu". Mặc dù vậy, nhiều người dân tức giận.

Thị trưởng Novoshakhtinsk - ông Bondarenko, cho biết công tác chữa cháy vẫn đang gặp khó khăn. Ông khuyên người dân nên hạn chế ra ngoài, đóng kín cửa sổ vào ban đêm, đeo khẩu trang và bịt kín các kẽ hở bằng khăn ướt.

Người dân Novoshakhtinsk phàn nàn về khói độc. Ảnh: ASTRA

Theo hãng tin Ukrinform, nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk, bắt đầu hoạt động vào năm 2009, chiếm 1,7% công suất lọc dầu của Nga trước các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine, sản xuất 5,6 triệu tấn sản phẩm dầu mỏ.

UAV Ukraine lần đầu tiên nhắm vào cơ sở này vào tháng 6-2022, và cuộc tấn công mới nhất, gây ra vụ cháy hiện tại, xảy ra vào đêm 21-8.

Từ đầu tháng 8 đến nay, nhà máy lọc dầu Novoshakhtinsk là nhà máy thứ 7 bị UAV tấn công. Sau nhiều đợt tấn công, ít nhất bốn nhà máy lọc dầu lớn (Novokuibyshevsk, Volgograd, Saratov và Samara) ngừng sản xuất hoàn toàn, trong khi một nửa công suất của nhà máy lọc dầu Ryazan (thuộc sở hữu của Rosneft và cung cấp nhiên liệu cho Moscow và vùng lân cận) cũng bị tạm dừng.

Theo các báo cáo, các cuộc tấn công bằng UAV tăng cường nhắm vào các nhà máy lọc dầu của Nga trong tháng 8 đã làm ngừng hoạt động 1/7 công suất lọc dầu của nước này.