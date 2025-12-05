Nga phát cảnh báo khi Ukraine xây nhà máy quân sự ở Đan Mạch

Hãng tin TASS hôm 4/12 dẫn phản ứng của Nga trước việc Đan Mạch trở thành quốc gia đầu tiên trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho phép Ukraine đặt cơ sở sản xuất quốc phòng trên lãnh thổ của mình.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định, Moscow sẽ triển khai các biện pháp cần thiết để loại bỏ mọi nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia, coi đây là bước đáp trả kế hoạch của Copenhagen trong việc hỗ trợ Ukraine xây dựng nhà máy sản xuất nhiên liệu tên lửa rắn.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: RIA Novosti

Trước đó, báo Bild của Đức cho hay, Ukraine đã bắt đầu xây dựng một nhà máy chế tạo nhiên liệu tên lửa phục vụ mục đích quân sự tại Đan Mạch. Cơ sở này do công ty Fire Point của Ukraine phụ trách, đặt tại thị trấn Vojens gần căn cứ không quân Skrydstrup, nhằm tránh nguy cơ bị Nga tấn công nhờ Đan Mạch nằm trong lá chắn an ninh NATO. Đây cũng là khu vực đang diễn ra chương trình huấn luyện phi công Ukraine điều khiển tiêm kích F-16.

Bà Maria Zakharova chỉ trích động thái của Đan Mạch đang gây ảnh hưởng tiêu cực tới nỗ lực giải quyết khủng hoảng Ukraine bằng con đường chính trị - ngoại giao, nhấn mạnh việc này chỉ mang lại nguy cơ leo thang xung đột. Nhà ngoại giao Nga đồng thời cáo buộc Đan Mạch chưa hỏi ý kiến người dân về kế hoạch xây nhà máy.

Được biết, lễ động thổ nhà máy này đã diễn ra hôm 1/12 với sự tham dự của Bộ trưởng Kinh doanh Đan Mạch Morten Bodskov, Thị trưởng Vojens Mads Skau, và Giám đốc chi nhánh Fire Point tại Đan Mạch Viacheslav Bondarchuk.

Trong bối cảnh xuất hiện những lo ngại từ người dân về nguy cơ cuộc sống bị ảnh hưởng khi nhà máy được xây dựng, giới chức Đan Mạch cam kết bảo đảm an ninh khu vực. Trước đó, chính phủ Đan Mạch và Ukraine đã ký các thỏa thuận hồi đầu năm để dự án có thể được triển khai. Nhà máy dự kiến bắt đầu vận hành vào năm 2026.

Các chuyên gia nhận định, vệc Kiev đặt nhà máy trên lãnh thổ NATO được xem là biện pháp ngăn chặn sự tấn công từ Nga, bởi thời gian qua, Moscow thường xuyên tập kích các cơ sở quân sự, nhà máy vũ khí của Ukraine, gây thiệt hại không nhỏ.