"Người có thể bị sát hại nhưng lý tưởng thì không!": Iran đáp trả đanh thép đe dọa của ông Trump

Tranh cãi ngoại giao giữa Mỹ và Iran nảy sinh sau những lời đe dọa của ông Trump ngay trước thềm Iran tổ chức lễ tang cho Đại giáo chủ Ali Khamenei. Ảnh Indiatimes

Phản ứng gay gắt được Đại sứ quán Iran tại Armenia đưa ra trên mạng xã hội X, trong đó bảo vệ cố Đại giáo chủ Ali Khamenei và chỉ trích những phát biểu của ông Trump.

"Con người có thể bị sát hại, nhưng lý tưởng thì không. Các ông đã giết Đại giáo chủ Khamenei, nhưng trên thực tế, các ông chỉ làm vỡ một lọ nước hoa để hương thơm của nó lan tỏa khắp mọi nơi", thông điệp của Đại sứ quán Iran nêu rõ.

Cơ quan đại diện ngoại giao này cũng cho rằng Mỹ - quốc gia vừa kỷ niệm 250 năm Quốc khánh vào ngày 4/7 - không thể hiểu được quy mô của làn sóng tiếc thương tại Iran bởi "không có nền văn minh, không có lịch sử và cũng không có danh dự".

Cuộc khẩu chiến ngoại giao bùng lên sau cuộc phỏng vấn của Tổng thống Donald Trump với Axios.

Ông Trump cho biết bản thân bất ngờ khi chứng kiến hàng trăm nghìn người đổ về tham dự lễ tang ông Khamenei.

"Tôi cứ nghĩ người dân ghét Khamenei. Có lẽ đó là những giọt nước mắt giả tạo", ông nói.

Tổng thống Mỹ cũng tuyên bố toàn bộ ban lãnh đạo cấp cao Iran đang tập trung tại lễ tang đều có thể trở thành mục tiêu nếu Washington muốn hành động.

"Họ đều có mặt ở đó. Chỉ cần một phát súng là chúng tôi có thể loại bỏ tất cả. Nhưng chúng tôi sẽ không làm vậy vì khi đó sẽ chẳng còn ai để đàm phán", ông Trump nói.

Ông cũng cho biết việc tạm dừng các cuộc tiếp xúc Mỹ - Iran trong thời gian diễn ra quốc tang là quyết định mà hai bên cùng thống nhất và bày tỏ kỳ vọng các cuộc đàm phán sẽ được nối lại sau khi các nghi lễ kéo dài một tuần kết thúc.

Quốc tang thu hút hàng trăm nghìn người

Linh cữu Đại giáo chủ Ali Khamenei hiện được quàn tại Tehran, nơi hàng trăm nghìn người dân Iran cùng nhiều quan chức và khách quốc tế đã đến viếng.

Ông Khamenei, người được Iran xác nhận thiệt mạng trong cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành hôm 28/2, dự kiến sẽ được an táng tại thành phố quê hương Mashhad vào ngày 9/7, sau khi đoàn tang lễ đi qua Tehran, Qom, Najaf và Karbala.

Các nghi lễ do nhà nước Iran tổ chức đã thu hút rất đông người tham dự. Nhiều người bật khóc, đấm ngực và hô vang các khẩu hiệu theo truyền thống để tang của người Hồi giáo dòng Shiite.

Các linh cữu được đặt trên bệ trắng nhiều tầng dưới một mái vòm trang trí cầu kỳ, bao quanh là cờ Iran và những dải băng tang màu đen, nhấn mạnh ý nghĩa vừa tôn giáo vừa chính trị của lễ tang.

Giới chức Iran coi quốc tang là dịp thể hiện sự đoàn kết dân tộc và tinh thần kháng cự trong bối cảnh căng thẳng khu vực tiếp tục leo thang.

Theo cách nhìn của Tehran, cái chết của ông Khamenei trong một cuộc tấn công của đối phương càng củng cố hình tượng "tử vì đạo" vốn giữ vai trò trung tâm trong lịch sử Hồi giáo Shiite. Vì vậy, các nghi lễ tang lễ, những đoàn người đưa tang và các hoạt động tưởng niệm tập thể không chỉ mang ý nghĩa tiếc thương mà còn được xem là biểu tượng của sự đoàn kết và tinh thần chống đối.

Trong suốt lễ tang, đám đông liên tục hô vang khẩu hiệu "Đả đảo nước Mỹ", đồng thời giơ cao chân dung cố Đại giáo chủ Ali Khamenei và người kế nhiệm, ông Mojtaba Khamenei. Nhiều người tham dự mô tả đây là thời khắc thể hiện quyết tâm của đất nước, bất chấp việc Tehran và Washington vẫn duy trì các kênh tiếp xúc ngoại giao.