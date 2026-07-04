Triệu người dự lễ tang cố lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei

Người đưa tang tập trung quanh linh cữu của cố lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei cuối ngày 2/7. Linh cữu được quàn trong sảnh tang lễ cạnh giáo đường Imam Khomeini Hussainiya tại thủ đô Tehran trước lễ quốc tang bắt đầu vào 3/7.

Ông Ali Khamenei, 86 tuổi, thiệt mạng trong ngày đầu tiên Mỹ - Israel không kích Iran hồi cuối tháng 2. Sau khi đạt thỏa thuận ngừng bắn với Mỹ, giới chức Iran chuẩn bị quốc tang cùng các nghi lễ an táng cho ông Ali Khamenei. Nhiều lãnh đạo nước ngoài, trong đó có đại diện Nga và Trung Quốc, dự lễ viếng và chia buồn trong ngày 3/7.

Chính quyền ước tính hàng triệu người ủng hộ đổ về các thành phố trên khắp Iran tham gia lễ tưởng niệm. Họ đã chuẩn bị phương tiện đi lại, nơi lưu trú và thực phẩm nhằm tạo điều kiện để người dân tham dự.

Đám đông tập trung quanh linh cữu ông Ali Khamenei, bày tỏ lòng tiếc thương cố lãnh đạo.

Trong buổi lễ diễn ra tối 2/7, những người tham dự là người đã mất thân nhân trong cuộc chiến 12 ngày năm 2025 và cuộc chiến mới đây. Họ tung khăn quàng cổ và những vật dụng khác về phía linh cữu, để người túc trực bên cạnh đón lấy và chạm vào quan tài. Người Iran tin rằng hành động này sẽ giúp chiếc khăn mang lại phước lành và sự che chở tâm linh cho chủ sở hữu.

Linh cữu của ông Khamenei được phủ một lá cờ đỏ in chữ màu trắng mang nội dung "Ya Hussein" - câu khẩu hiệu của người Shiite nhằm tưởng nhớ sự tử vì đạo vào thế kỷ thứ 7 của cháu trai Nhà tiên tri Muhammad. Lá cờ này từng được treo trên lăng mộ mái vòm vàng Imam Hussein ở Karbala, Iraq. Theo truyền thống, lá cờ đỏ cũng biểu tượng cho xương máu đã đổ xuống của người bị sát hại bất công, đồng thời là lời kêu gọi trả thù.

Linh cữu Zahra Haddad-Adel, con gái của cựu chủ tịch quốc hội Iran Gholam-Ali Haddad-Adel và là vợ của Lãnh tụ Tối cao Iran đương nhiệm Mojtaba Khamenei, được đưa vào nơi tổ chức tưởng niệm ở Tehran ngày 2/7.

Ông Mojtaba, 56 tuổi, được bầu làm Lãnh tụ Tối cao Iran sau cái chết của cha. Ông là con thứ hai trong 6 người con của ông Ali Khamenei và là lãnh tụ tối cao thứ ba của Iran kể từ sau Cách mạng Hồi giáo năm 1979.

Hiện chưa rõ liệu ông Mojtaba Khamenei có xuất hiện tại tang lễ của cha mình hay không. Cha của ông từng khóc nghẹn ngào trong đám tang của ông Ruhollah Khomeini, người lãnh đạo Cách mạng Hồi giáo, năm 1989.

Những người đưa tiễn chạm vào linh cữu của bà Zahra Haddad-Adel.

Linh cữu của cố lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei được khiêng vào Đại thánh đường Imam Khomeini Mosalla để chuẩn bị cho lễ quốc tang. Linh cữu sẽ được quàn tại đây cho đến hết ngày 5/7, sau đó được rước qua đường phố Tehran vào 6/7 trước khi tới thành phố Qom, nơi có trường dòng Hồi giáo Shia cách thủ đô 120 km về phía nam.

Sau lễ vinh danh ở Qom, linh cữu sẽ được đưa đến Karbala, Iraq, ngày 7/7. Đây là nơi có đền thờ Imam Hussein, cháu trai của Nhà tiên tri Muhammad. Cuối cùng, linh cữu sẽ được đưa đến Mashhad, thành phố lớn thứ hai của Iran và chôn cất tại đền thờ Imam Reza vào 9/7.

Imam Reza là vị Imam thứ 8 của Hồi giáo Shia. Mỗi năm có hàng triệu người hành hương đến thăm đền thờ này với niềm tin bất kỳ ai đang đau buồn hay phạm tội sẽ được giải thoát khi tới nơi đây.

Nhiều giáo sĩ dòng Shiite nổi tiếng đã được chôn cất ở Imam Reza, trong đó có cố tổng thống Iran Ebrahim Raisi, người đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn trực thăng năm 2024.

Chân dung ông Ali Khamenei có mặt trên khắp đường phố Tehran, cùng biểu ngữ viết bằng tiếng Arab, tiếng Anh và tiếng Ba Tư: "Chúng ta phải vùng lên".

Quang cảnh sân trước của Đại thánh đường Imam Khomeini Mosalla, nơi diễn ra lễ quốc tang cố lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.

Các lãnh đạo nước ngoài đến viếng trong ngày 3/7. Đại thánh đường mở cửa cho người dân vào viếng trong hai ngày 4-5/7.

Các thành viên Vệ binh Cách mạng và giáo sĩ bày tỏ lòng tiếc thương khi công tác chuẩn bị đang được tiến hành.

Lực lượng bán quân sự Basij lập một chốt kiểm soát tại một quảng trường trước khi tang lễ diễn ra.

Linh cữu ông Ali Khamenei nằm ở chính giữa, phía trên cao. Ở phía dưới và hai bên là con gái, con rể, cháu gái 14 tháng tuổi cùng con dâu. Tất cả đều thiệt mạng trong cùng vụ không kích.

Nhà sử học Mohammed Omar cho biết theo giáo luật Hồi giáo, người quá cố thường phải được an táng càng sớm càng tốt và không khuyến khích việc bảo quản thi thể bằng hóa chất. Tuy nhiên, điều kiện chiến tranh cùng các mối lo ngại về an ninh đã khiến lễ tang của cố lãnh tụ tối cao bị hoãn lại tới 4 tháng.

Omar suy đoán rằng thi thể ông Khamenei đã được bảo quản bằng cách sử dụng kho lạnh chuyên dụng, vì giáo luật dòng Shiite cho phép làm vậy trong trường hợp đặc biệt.

Các lãnh đạo tôn giáo Iran và những người đưa tang tại buổi lễ ở Đại thánh đường Imam Khomeini Mosalla.