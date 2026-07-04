Động thái chưa từng có của Mỹ với Iran phơi bày bất đồng lớn của Wasington với đồng minh ruột Israel

Theo các bài báo của The New York Times và The Washington Post công bố hôm 2/7, các quan chức Mỹ trong những tuần gần đây đã đề nghị các đồng minh chuyển thông điệp tới Iran, cảnh báo rằng Israel có thể tìm cách ám sát Ngoại trưởng Abbas Araghchi và Chủ tịch Quốc hội Mohammad Bagher Ghalibaf trong thời gian các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra.

Chính quyền Trump và Israel được cho là đang mâu thuẫn sâu sắc và không cùng chiến tuyến. Ảnh Ynetnews

Mở đầu cuộc phỏng vấn, người dẫn chương trình Blitzer hỏi: "Theo ông, việc Mỹ đưa ra lời cảnh báo gián tiếp tới Iran về các kế hoạch của Israel có ý nghĩa lớn đến mức nào?".

Ông Haass trả lời rằng nếu các thông tin này là chính xác thì đây là một diễn biến "hết sức bất thường", ngay cả trong bối cảnh cuộc chiến vốn đã đầy những sự kiện chưa từng có.

"Giả sử thông tin đó là đúng - thì đây là điều hết sức phi thường, ngay cả đối với một cuộc chiến vốn đã rất bất thường", cựu Đại sứ nhấn mạnh.

Theo ông, sự việc này cho thấy lợi ích của Mỹ và Israel hiện đã có sự khác biệt đáng kể.

"Điều đó thực sự cho thấy lợi ích của Mỹ và Israel hiện đang khác biệt đến mức nào. Mỹ không mong muốn điều gì hơn là đạt được một thỏa thuận đàm phán để chấm dứt cuộc chiến. Trong khi đó, nhiều người ở Israel lại muốn cuộc chiến tiếp tục vì nhiều mục tiêu chiến tranh của họ vẫn chưa đạt được. Đây là điều rất đáng chú ý", ông Haass nói.

Ông Haass cũng nhận định chính quyền Tổng thống Donald Trump đang nỗ lực xây dựng một mức độ tin cậy nhất định với ban lãnh đạo Iran.

"Tôi cũng cho rằng điều này cho thấy chính quyền Trump vẫn đang cố gắng xây dựng lòng tin với giới lãnh đạo Iran. Tôi không thấy nỗ lực đó đang mang lại kết quả, cũng không thấy phía Iran đáp lại. Nhưng nhìn chung, đây là một tình tiết rất đáng để suy ngẫm", ông Haass nói thêm.

Người dẫn chương trình Blitzer sau đó chuyển sang tình hình tại Tehran, nơi người dân đang tổ chức lễ tang kéo dài một tuần dành cho cố lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei, người được cho là đã thiệt mạng trong cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành khi chiến tranh bùng phát hồi tháng 2.

Người dẫn chương trình Blitzer đã hỏi ông Haass điều gì ông quan tâm nhất trong lễ tang này. Haass cho biết điều đầu tiên ông theo dõi là liệu lễ tang có diễn ra an toàn hay không: "Điều đầu tiên là liệu lễ tang có diễn ra mà không bị tấn công hay không. Tôi cho rằng chính quyền Trump đã gây sức ép với Israel để họ không lợi dụng sự kiện này nhằm loại bỏ thêm bất kỳ lãnh đạo Iran nào".

Ngoài vấn đề an ninh, ông cho rằng những thông điệp được đưa ra trong lễ tang cũng sẽ rất quan trọng.

"Điều thứ hai là các phát biểu sẽ cứng rắn đến mức nào. Họ sẽ chống Mỹ và chống Israel mạnh mẽ ra sao? Họ có đề cập đến chương trình hạt nhân hay không?", ông Haass nói.

Theo ông Haass, một điểm đáng chú ý là cố lãnh tụ tối cao Ayatollah Khamenei trên thực tế được xem là nhà lãnh đạo có lập trường thận trọng hơn so với những người kế nhiệm.

"Điều thú vị là, như anh biết, ở nhiều khía cạnh Ayatollah Khamenei đại diện cho một ban lãnh đạo có phần thận trọng hơn so với những người kế nhiệm ông. Vì vậy sẽ rất đáng theo dõi cách ông ấy được tôn vinh cũng như những tín hiệu, nếu có, về cán cân quyền lực mới tại Iran", ông Haass nhấn mạnh.

Cuộc phỏng vấn được CNN phát sóng sau khi The New York Times và The Washington Post đồng loạt đưa tin rằng Washington đã sử dụng các kênh ngoại giao gián tiếp để cảnh báo Tehran về nguy cơ Israel có thể tiến hành các vụ ám sát nhằm vào các quan chức cấp cao Iran trong thời gian diễn ra các nỗ lực đàm phán.