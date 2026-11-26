Chiều 26/11, Công an TP Hà Nội tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an thành phố về công tác cán bộ. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng trao quyết định điều động đại tá Trần Văn Hoá - Trưởng phòng Công tác chính trị, giữ chức Trưởng phòng Tổ chức cán bộ; bổ nhiệm thượng tá Châu Minh Hằng - Phó Trưởng phòng Công tác chính trị, giữ chức Trưởng phòng Công tác chính trị.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng trao quyết định điều động, bổ nhiệm với 2 cán bộ. Ảnh: CAHN.

Phát biểu chỉ đạo, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh vai trò, vị trí quan trọng của công tác tổ chức cán bộ và công tác chính trị trong xây dựng lực lượng Công an Thủ đô.

Giám đốc Công an TP Hà Nội yêu cầu các cán bộ được điều động, bổ nhiệm tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm; chủ động đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo, cùng tập thể cấp ủy, lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ giữ vững đoàn kết, thống nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: CAHN.

Thay mặt các cán bộ nhận nhiệm vụ, thượng tá Châu Minh Hằng - Trưởng phòng Công tác chính trị cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố. Đồng thời, bà khẳng định sẽ tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện, phát huy trách nhiệm, kế thừa thành quả của các thế hệ đi trước, cùng tập thể đơn vị đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Việc điều động, bổ nhiệm nhằm tiếp tục kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, đáp ứng yêu cầu xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong tình hình mới.