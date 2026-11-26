Ngày 26/11, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương họp Kỳ thứ 17 dưới sự chủ trì của ông Trần Sỹ Thanh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Tại kỳ họp, xem xét báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm tại Đảng bộ tỉnh Sơn La và Đảng bộ thành phố Hải Phòng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy ông Nguyễn Đắc Lực - Tỉnh ủy viên, Thành viên Tổ nghiên cứu chuyên đề tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường cũ của tỉnh Sơn La và ông Lê Đình Long - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương, nguyên Bí thư Thành ủy Hải Dương (cũ) đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Ông Lê Đình Long - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương, nguyên Bí thư Thành ủy Hải Dương (cũ).

Hai cán bộ này vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, những vi phạm trên gây hậu quả rất nghiêm trọng, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương nơi công tác. Cả hai đã bị khởi tố và bắt tạm giam.

Từ những vi phạm nêu trên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Đắc Lực và ông Lê Đình Long.