Ngày 26/11, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Công an xã Tam Dương đã khẩn trương xác minh, làm rõ và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 12.500.000 đồng đối với một trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật về việc người lạ dụ dỗ, bắt cóc học sinh.

Trước đó, ngày 25/11, trên mạng xã hội Facebook lan truyền bài viết và video livestream phản ánh việc có hai người lạ đến Trường Tiểu học Tam Dương I (phân hiệu Đạo Tú) để dụ dỗ, bắt cóc học sinh, gây hoang mang trong phụ huynh và người dân địa phương.

Vào cuộc xác minh, Công an xã Tam Dương xác định hoàn toàn không có sự việc như nội dung lan truyền. Chủ tài khoản đăng tải là chị Đ.L.M. khai nhận, do nghe con gái kể lại câu chuyện (vốn xuất phát từ việc cháu bé xem các thông tin trên mạng xã hội) nên dù chưa kiểm chứng, chị đã vội vàng đăng bài và phát trực tiếp lên Facebook.

Người phụ nữ đăng tin sai sự thật tại cơ quan Công an. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ.

Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 95 Nghị định số 174/2026/NĐ-CP ngày 15/5/2026 của Chính phủ, Công an xã Tam Dương đã xử phạt chị Đ.L.M. số tiền 12.500.000 đồng về hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật; đồng thời buộc gỡ bỏ toàn bộ nội dung vi phạm.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các trường hợp khác có hành vi chia sẻ, phát tán thông tin sai sự thật liên quan đến vụ việc này.

Qua đây, cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao trách nhiệm khi sử dụng mạng xã hội, thận trọng kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải hoặc chia sẻ, đặc biệt là các nội dung liên quan đến an ninh trật tự và an toàn của trẻ em. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an hoặc chính quyền địa phương để kịp thời xác minh, xử lý, tránh gây nhiễu loạn thông tin và hoang mang dư luận.