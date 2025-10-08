Ba Lan không muốn dẫn độ nghi phạm Ukraine trong vụ đường ống Nord Stream

Nói với giới truyền thông hôm 7-10, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết nước này không có lợi khi giao nộp một người đàn ông Ukraine bị Đức truy nã vì nghi ngờ có liên quan đến vụ nổ đường ống Nord Stream năm 2022.

Ông Tusk lưu ý mặc dù quyết định cuối cùng thuộc về tòa án, song Ba Lan vẫn phản đối dự án đường ống này vì cho rằng nó khiến châu Âu phụ thuộc quá nhiều vào năng lượng của Nga.

"Vấn đề của châu Âu, Ukraine, Lithuania và Ba Lan không phải là Nord Stream 2 bị phá hủy, mà là việc nó được xây dựng. Chắc chắn Ba Lan không có lợi khi giao công dân Ukraine này cho một quốc gia nước ngoài" - DW dẫn lời ông Tusk.

Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk - Ảnh: GLOBAL LOOK PRESS

Nghi phạm người Ukraine, tên Volodymyr Z., đã bị bắt giữ tại TP Pruszkow gần Warsaw vào cuối tháng 9. Một tòa án Ba Lan đã ra phán quyết vào ngày 6-10 rằng phải tạm giam người này thêm 40 ngày trong khi tòa xem xét yêu cầu dẫn độ của Đức theo lệnh bắt giữ của châu Âu.

Theo DW, thủ tướng Ba Lan cũng chỉ trích cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel - mà không nhắc trực tiếp đến bà - về quyết định cho phép xây dựng Nord Stream 2.

Vụ nổ đường ống Nord Stream năm 2022 được mô tả là hành vi phá hoại và làm gia tăng căng thẳng về cuộc xung đột ở Ukraine. Chưa có bên nào nhận trách nhiệm. Kiev đã phủ nhận sự liên quan.

Một người đàn ông Ukraine khác bị tình nghi điều phối các vụ tấn công đã bị bắt tại Ý vào tháng 8 năm nay và đang có kế hoạch chống lại việc dẫn độ sang Đức. Trong khi đó, luật sư của ông Volodymyr Z. tuyên bố thân chủ của mình vô tội và sẽ không nhận tội.

Nghi phạm này là một huấn luyện viên lặn người Ukraine, được cho là thành viên của nhóm đứng sau vụ nổ đường ống Nord Stream.

Các công tố viên Đức cho rằng vụ nổ dưới đáy biển kể trên gây ra bởi một nhóm nhỏ công dân Ukraine đã đến hiện trường trên du thuyền thuê Andromeda.

Theo RT, Moscow đã bác bỏ tuyên bố của Berlin, cho rằng kết luận nói trên là "vô lý". Tổng thống Nga Vladimir Putin từng cáo buộc Mỹ có khả năng đã dàn dựng hoạt động này.

Warsaw được cho là đã cân nhắc việc cấp quy chế tị nạn cho nghi phạm, theo một bài báo hồi tháng 9 của tờ báo Ba Lan Rzeczpospolita.

Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radoslaw Sikorski cũng nhiều lần tuyên bố ông sẵn sàng làm như vậy, theo RT.