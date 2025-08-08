Nga điều Su-35 yểm trợ phi đội ném bom áp đảo bầu trời Ukraine

Theo Bộ Quốc phòng Nga, phi công Su-35S đã thực hiện nhiệm vụ trực chiến nhằm hỗ trợ cho Nhóm tác chiến phía Nam trong khu vực chiến dịch đặc biệt, đảm bảo an toàn cho các phi đội tấn công thực hiện nhiệm vụ.

Máy bay chiến đấu Su-35 của Nga. (Nguồn: MW)

Với khả năng hoạt động liên tục trong mọi điều kiện thời tiết, sử dụng nhiều loại vũ khí phóng từ trên không, Su-35 tiếp tục chứng tỏ vai trò then chốt trên bầu trời Ukraine.

Kể từ khi xung đột Nga – Ukraine bùng nổ vào tháng 2/2022, Su-35 đã tham gia hàng loạt nhiệm vụ quan trọng, từ chế áp và phá hủy hệ thống phòng không đối phương, không chiến, đến hộ tống máy bay khác.

Một trong những chiến công nổi bật nhất diễn ra ngày 5/3/2022, khi Su-35 được cho là đã bắn hạ cùng lúc bốn tiêm kích Su-27 của Ukraine gần thành phố Zhytomyr. Các tháng sau đó, loại tiêm kích này tiếp tục ghi dấu ấn với nhiều vụ bắn hạ Su-27, MiG-29, Su-24M, Su-25, trực thăng Mi-8 và nhiều máy bay không người lái (UAV).

Su-35 được chế tạo tại Nhà máy máy bay Komsomolsk-on-Amur ở vùng Viễn Đông Nga. Tháng 5, Moscow tiết lộ đang mở rộng dây chuyền sản xuất để đáp ứng đồng thời hai mục tiêu: tăng cường số lượng tiêm kích phục vụ trong nước và chuẩn bị cho các hợp đồng xuất khẩu lớn. Algeria đã nhận Su-35 trong quý I năm nay, Iran xác nhận đặt hàng từ tháng 1, trong khi CHDCND Triều Tiên cũng được cho là đã bày tỏ ý định mua loại máy bay này.

Các chuyên gia quân sự Ukraine và quốc tế thừa nhận Su-35 mang lại cho Nga ưu thế rõ rệt trước các loại máy bay mà Ukraine đang vận hành, như Mirage 2000, F-16 hay Su-27.

Tháng 3, phát ngôn viên Không quân Ukraine Yuri Ignat từng thẳng thắn thừa nhận rằng, những cải tiến hiện có không đủ để đấu ngang ngửa Su-35 trong một trận không chiến một đối một, Ukraine cần một chiến lược tổng thể kết hợp phòng không mặt đất, tác chiến điện tử, radar trên không và tên lửa tầm xa để đối phó.

Sức mạnh của Su-35 càng được nâng cao khi vào cuối tháng 7, Nga xác nhận đã tích hợp tên lửa không đối không thế hệ mới R-77M. Loại vũ khí này giúp mở rộng tầm bắn, cải thiện đáng kể khả năng chiến đấu tầm xa, đồng thời khắc phục một trong những hạn chế lớn nhất của Su-35 so với các đối thủ hàng đầu của Mỹ và Trung Quốc.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng Su-35 vẫn khó có thể so sánh với các tiêm kích thế hệ mới hơn như F-35A của Mỹ hay J-16, J-20 của Trung Quốc. Nga hiện chỉ sở hữu khoảng 120 chiếc Su-35, trong khi số lượng J-16, J-20 và F-35A trong biên chế Mỹ và Trung Quốc đã vượt con số 350 mỗi loại. Việc mở rộng sản xuất có thể thu hẹp khoảng cách này phần nào, nhưng thách thức vẫn còn lớn, đặc biệt trong bối cảnh Nga vừa muốn tăng cường sức mạnh không quân, vừa tìm kiếm cơ hội xuất khẩu.