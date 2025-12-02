Thế giới 24h: Động thái của Tổng thống Venezuela giữa tin đồn trốn khỏi đất nước

Tổng thống Maduro đi cùng binh sĩ (ảnh: Reuters)

Ông Maduro xuất hiện, gửi thư cho OPEC

Hôm 1/12, ông Maduro xuất hiện trong một sự kiện trao giải cà phê đặc sản được tổ chức thường niên ở phía đông thủ đô Caracas. Trước đó, ông Maduro (người thường xuyên lên sóng truyền hình) đã vắng mặt từ hôm 26/11, làm dấy lên nhiều đồn đoán.

Kết thúc sự kiện, ông Maduro tuyên bố Venezuela là quốc gia “bất khả xâm phạm, không thể bị tổn hại và không thể bị đánh bại”.

Những phát biểu này dường như ám chỉ căng thẳng giữa Venezuela với Mỹ – quốc gia đang duy trì hơn 10 tàu chiến và khoảng 15.000 quân ở vùng biển Caribe trong nỗ lực đối phó với các băng đảng buôn ma túy.

Trước đó, hôm 30/11, trong một lá thư gửi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), ông Maduro kêu gọi các nước thành viên chống lại “mối đe dọa ngày càng tăng và bất hợp pháp” của Mỹ đối với Venezuela.

Trong thư, ông Maduro cũng cáo buộc Mỹ cố gắng “chiếm đoạt” trữ lượng dầu mỏ của Venezuela.

“Tôi trông cậy vào những nỗ lực hết sức mình của các bạn để ngăn chặn hành động gây hấn này, vốn ngày càng mạnh mẽ hơn và đe dọa nghiêm trọng đến sự ổn định của thị trường năng lượng quốc tế, đối với cả những nước sản xuất và tiêu thụ”, ông Maduro viết trong lá thư được đài truyền hình TeleSUR (Venezuela) đăng tải.

Miami Herald hôm 30/11 đưa tin, trong một cuộc điện đàm gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã yêu cầu ông Maduro từ chức.

Ông Zelensky lên tiếng về kết quả đàm phán vòng 2 với Mỹ

Tổng thống Ukraine Zelensky hôm 1/12 cho biết, các vấn đề khó khăn vẫn chưa được giải quyết sau cuộc đàm phán giữa phái đoàn Mỹ và Ukraine ở Florida một ngày trước đó.

Ông Zelensky thăm Pháp hôm 1/12 (ảnh: Reuters)

“Vẫn còn một số vấn đề khó khăn cần được giải quyết”, ông Zelensky bình luận trên X, trong bối cảnh ông có chuyến công du châu Âu.

Tổng thống Pháp Macron sau đó đăng bức ảnh ông Zelensky duyệt đội danh dự tại Điện Elysee (Pháp) và cho biết: “Công việc vì hòa bình vẫn tiếp tục”.

Mỹ và Ukraine ngày 30/11 đã kết thúc vòng đàm phán về kế hoạch hòa bình ở bang Florida.

Phát biểu sau cuộc họp, Ngoại trưởng Mỹ Rubio cho rằng đây là cuộc họp “rất hiệu quả”, nhưng các bên “vẫn còn nhiều việc phải làm”, đặc biệt là sau khi đặc phái viên của Tổng thống Mỹ – ông Steven Witkoff – tới Moscow.

Hôm 1/12, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov thông báo, ông Witkoff sẽ tới Moscow vào ngày 2/12.

Xin ân xá, Thủ tướng Israel vẫn phải ra hầu tòa

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ra hầu tòa vào ngày 1/12, sau khi ông nộp đơn xin ân xá dù không nhận tội trước các cáo buộc tham nhũng.

Theo Reuters, các chính trị gia đối lập đã phản đối đơn xin ân xá của Thủ tướng Netanyahu, ra điều kiện ông phải nhận tội và rời bỏ chính trường.

Cựu Thủ tướng Israel – ông Naftali Bennett – cho biết, ông ủng hộ khép lại các phiên tòa xét xử, với điều kiện ông Netanyahu rút khỏi chính trường “để đưa Israel thoát khỏi tình trạng hỗn loạn hiện nay”.

Các cuộc thăm dò cho thấy ông Bennett có nhiều khả năng đắc cử, nếu ông Netanyahu ra đi.

Ông Micah Fettman – cựu luật sư của ông Netanyahu – hôm 1/12 cho rằng, đơn xin ân xá mà Thủ tướng Israel đệ trình hôm 30/11 sẽ không được chấp nhận, trừ khi ông nhận tội.

“Người phạm tội có thể được ân xá. Đó là quy định pháp luật”, ông Fettman nói.