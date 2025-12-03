Hà Nội khuyến cáo người dân hạn chế ra ngoài khi không khí ô nhiễm

Công văn do Phó chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Quyền ký ngày 1/12 cho biết Hà Nội đang đẩy mạnh các biện pháp ứng phó tình trạng ô nhiễm kéo dài. Ngành y tế sẽ chuẩn bị tài liệu hướng dẫn để người dân nhận diện thời điểm không khí xấu, đồng thời đưa ra khuyến cáo giảm tiếp xúc ngoài trời, nhất là sáng sớm và ban đêm. Các bệnh viện ở khu vực nội thành được tăng cường năng lực, sẵn sàng tiếp nhận lượng bệnh nhân hô hấp có thể tăng trong những ngày ô nhiễm đậm đặc.

Trong lĩnh vực giáo dục, các trường học sẽ theo dõi chất lượng không khí hằng ngày để điều chỉnh hoạt động. Khi chỉ số vượt ngưỡng "xấu", học sinh hạn chế hoạt động ngoài trời; nếu ô nhiễm nghiêm trọng, trường có thể thay đổi thời gian học tập để đảm bảo an toàn.

Tại các công trường xây dựng, thành phố siết kiểm soát bụi bằng che chắn, rửa xe, phun sương và giám sát bằng camera, cảm biến, trí tuệ nhân tạo tại những dự án lớn. Một số khu dân cư, công viên và tuyến đường chính sẽ được thí điểm phun sương giảm bụi, góp phần hạ nồng độ bụi mịn trong không khí.

Người cao tuổi đeo khẩu trang ngồi ở Hồ Gươm sáng 2/12. Ảnh: Hoàng Giang

Ở cấp cơ sở, các đội môi trường tăng cường quét dọn, hút bụi, phun nước rửa đường vào ban đêm và sáng sớm để hạn chế phát tán bụi. Các cơ sở sản xuất có nguy cơ phát thải cao được khuyến khích điều chỉnh lịch vận hành những công đoạn sinh bụi mạnh sang thời điểm thời tiết thuận lợi hơn.

Công tác giám sát không khí được tăng cường trên diện rộng. Chỉ số chất lượng không khí Việt Nam (VN-AQI) được cập nhật liên tục từ hệ thống quan trắc của thành phố (https://moitruongthudo.vn/). Cùng với đó, lực lượng chuyên môn phối hợp các đơn vị trung ương sử dụng vệ tinh, thiết bị bay không người lái, camera giao thông và dữ liệu từ ứng dụng iHanoi để phát hiện kịp thời hoạt động đốt rác, đốt rơm rạ.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước đó cảnh báo miền Bắc, đặc biệt Hà Nội, đang trong giai đoạn nhiều ngày liên tiếp xuất hiện nghịch nhiệt, lặng gió và sương mù - những yếu tố khiến chất ô nhiễm tích tụ.

Theo mô hình dự báo HanoiAir của Đại học Công nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội), Hà Nội đang trải qua đợt ô nhiễm thứ ba từ đầu mùa, kéo dài từ 28/11 đến 5/12. Ngày 1/12, chỉ số AQI trung bình toàn thành phố đạt 143 (mức kém), nồng độ bụi mịn PM2.5 ở mức 77 µg/m3 - gấp 5 lần khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới.

AQI là chỉ số chất lượng không khí, phản ánh mức độ ô nhiễm từ 0 đến trên 300. Chỉ số càng cao, rủi ro sức khỏe càng lớn. Ngưỡng 101-150 được xem là ảnh hưởng đến nhóm nhạy cảm; từ 151 trở lên gây hại cho sức khỏe; trên 200 được coi là nguy hại, mọi người đều có nguy cơ bị ảnh hưởng.