Áp thấp nhiệt đới sắp suy yếu, miền Trung tiếp tục mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, lúc 1 giờ ngày 3-12, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 13,6 độ Vĩ Bắc; 111,4 độ Kinh Đông, thuộc vùng biển Tây Bắc khu vực Giữa Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm đạt cấp 6, giật cấp 8, di chuyển chậm theo hướng Nam Tây Nam với tốc độ khoảng 3 km/giờ.

Áp thấp nhiệt đới dự báo suy yếu trong hôm nay. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam

Dự báo, trong 12 giờ tới, tức đến 13 giờ ngày 3-12, áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 12,7 độ Vĩ Bắc; 110,7 độ Kinh Đông, trên vùng biển Đắk Lắk - Khánh Hòa và suy yếu dần thành vùng áp thấp (gió dưới cấp 6), tiếp tục di chuyển theo hướng Nam Tây Nam với tốc độ 5-10 km/giờ.

Vùng nguy hiểm được xác định trong phạm vi từ 12,0 đến 14,5 độ Vĩ Bắc; từ 110,0 đến 112,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3 đối với khu vực Tây Bắc giữa Biển Đông và vùng biển ngoài khơi Gia Lai - Đắk Lắk.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, khu vực Tây Bắc giữa Biển Đông và ngoài khơi Gia Lai - Đắk Lắk có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2-4 m, biển động.

Tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm có khả năng gặp dông, lốc xoáy, gió mạnh và sóng lớn, cần chủ động phòng tránh.

Về đợt mưa mới, đêm qua và rạng sáng nay 3-12, khu vực TP Huế, duyên hải Nam Trung Bộ, cao nguyên Trung Bộ và TPHCM đã xuất hiện mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa từ 19 giờ ngày 2-12 đến 3 giờ ngày 3-12 có điểm vượt 50 mm, như: trạm Vĩnh Hải (Khánh Hòa) 50,8 mm; trạm Đông Giang (Lâm Đồng) 75,3 mm; trạm Hồ Sông Kinh (TP HCM) 104,6 mm,…

Dự báo, từ sáng sớm đến hết đêm 3-12, khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 40-100 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150 mm.

Trong ngày và đêm 4-12, khu vực từ Nam Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến 40-80 mm, cục bộ có nơi vượt 150 mm. Cảnh báo nguy cơ xuất hiện mưa có cường độ lớn trên 100 mm trong 3 giờ.

Các chuyên gia cảnh báo mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Miền Bắc có nơi rét đậm, dưới 12 độ

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 3-12, một bộ phận không khí lạnh đang tiến gần đến biên giới phía Bắc nước ta.

Sáng 3-12, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, khu vực Tây Bắc Bộ và phía Bắc của khu vực Trung Trung Bộ.

Từ đêm 3-12 trời rét, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 15-18 độ, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 13-15 độ, có nơi dưới 12 độ; ở khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-18 độ.

Khu vực Hà Nội: ngày 3-12 có mưa và mưa nhỏ rải rác. Từ đêm 3-12 trời rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 15-18 độ.