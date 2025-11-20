Nga mở mũi đột kích khiến Kiev đứng trước nguy cơ mất thêm bàn đạp chiến lược

Ngày 19/11, quân đội Nga đã tiến sâu vào bên trong thành phố Siversk khi các phòng tuyến của Ukraine ở phía bắc Donetsk bắt đầu sụp đổ.

Cụm lực lượng Yug (Nga), lực lượng đã mở mũi đột kích vào Siversk hồi đầu tuần, được cho là đã tiến đến trung tâm thành phố từ hướng đông. Quân Nga cũng ghi nhận thêm các mũi tiến công ở khu vực phía nam thành phố. Ngoài ra, phần lớn vùng ngoại ô phía đông và phía nam Siversk đã được "dọn sạch".

Nhiều khả năng, lực lượng Ukraine sẽ bị đẩy lùi khỏi toàn bộ khu vực phía đông Siversk trong vài ngày tới. Trong khi đó, tuyến phòng thủ của Ukraine ở phía bắc thành phố đã bắt đầu tan rã.

Bên kia sông Siverskyi Donets, đối diện với Dronivka và Platonivka, Cụm lực lượng Yug đã kiểm soát một khu vực rộng lớn, áp sát Yampil từ phía nam.

Quân Nga cũng tiến lên phía bắc và phía đông Yampil, thu hẹp khoảng cách đến tuyến đường nối Siversk với thành phố Krasny Liman.

Đáng chú ý, Cụm lực lượng Yug hiện đã giao tranh bên trong Yampil. Tuy nhiên, lực lượng Kiev vẫn cố bám trụ tại các vị trí còn lại ở trung tâm và phía tây của điểm dân cư then chốt này bằng mọi giá. Nếu Yampil thất thủ, đây sẽ là đòn giáng nặng nề đối với quân Ukraine ở cả Siversk và Krasny Liman.

Ngoài đà tiến công tại Siversk và khu vực phía bắc thành phố, Cụm lực lượng Yug cũng gây thiệt hại lớn cho lực lượng Kiev ở nhiều hướng khác thuộc Donetsk trong 24 giờ qua, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Trong báo cáo hằng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, cụm lực lượng này đã tấn công các đơn vị Ukraine gần Nikolayevka, Slavyansk, Druzhkovka, Zakotnoye, Platonovka, Konstantinovka, Dibrova và Rai-Aleksandrovka.

"Đối phương thiệt hại một xe tăng, 24 xe cơ giới và một khẩu pháo", Bộ Quốc phòng Nga cho biết thêm. "Bốn trạm tác chiến điện tử, ba kho đạn và bốn kho nhiên liệu cũng đã bị vô hiệu hóa".

Sự sụp đổ hiện nay tại Siversk không phải điều gây bất ngờ. Ukraine đã dồn phần lớn nguồn lực của mình để bảo vệ thành phố Pokrovsk ở Donetsk và thành phố Kupyansk ở Kharkiv. Tuy nhiên, nỗ lực "cố thủ bằng mọi giá" này đã phản tác dụng.

Trong vài tuần tới, một kịch bản sụp đổ tương tự được dự báo sẽ xảy ra tại Krasny Liman và thành phố Kostiantynivka ở Donetsk, cũng như thành phố Huliapole ở Zaporizhzhia.