Ba Lan đóng cửa lãnh sự quán Nga, Moscow đáp trả

Cảnh sát kiểm tra hiện trường vụ nổ trên tuyến đường sắt Warsaw – Lublin (ảnh: Reuters)

“Tôi đã quyết định cho ngừng hoạt động của lãnh sự quán Nga tại thành phố Gdansk”, Ngoại trưởng Ba Lan – ông Radoslaw Sikorski – nói hôm 19/11.

Đây là lãnh sự quán cuối cùng của Nga tại Ba Lan, đồng nghĩa với việc cơ quan ngoại giao duy nhất của Nga còn hoạt động ở Ba Lan là đại sứ quán (đặt tại Warsaw), theo Reuters.

Ngoại trưởng Sikorski cho biết, ông cũng sẽ yêu cầu các nước thành viên EU khác hạn chế đi lại của giới chức ngoại giao Nga trong khối Schengen, gồm 25 nước.

“Chúng tôi khuyến khích các đồng minh trong EU ngăn chặn Nga trong khối Schengen”, ông Sikorski nói, lưu ý rằng phản ứng của Ba Lan “vẫn chưa kết thúc”.

Trước đó, hôm 18/11, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cáo buộc 2 công dân Ukraine hợp tác với “tình báo Nga” gây ra vụ nổ tuyến đường sắt Warsaw - Lublin nối Warsaw tới biên giới Ukraine.

Theo ông Tusk, 2 nghi phạm đã trốn sang Belarus. Nga bác bỏ hoàn toàn cáo buộc trên.

Hôm 19/11, Điện Kremlin cho biết, Moscow lấy làm tiếc về quyết định đóng cửa lãnh sự quán Nga của Warsaw.

“Quan hệ với Ba Lan đã hoàn toàn xuống cấp. Quyết định này là một minh chứng cho điều đó. Chúng tôi chỉ biết bày tỏ sự tiếc nuối”, ông Dmitry Peskov – người phát ngôn Điện Kremlin – nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga – bà Maria Zakharova – cho biết, Moscow sẽ giảm hiện diện ngoại giao và lãnh sự của Ba Lan ở Nga, nhằm đáp trả quyết định mới từ phía Warsaw.

“Để đáp trả, Nga sẽ giảm số lượng các phái bộ ngoại giao và lãnh sự của Ba Lan tại Nga”, bà Zakharova nói.

Quan hệ Ba Lan – Nga đã trở nên căng thẳng kể từ khi cuộc xung đột ở Ukraine nổ ra.

Tháng 10/2024 và tháng 5/2025, Ba Lan đã đóng cửa 2 lãnh sự quán của Nga ở Poznan và Krakow. Nga đáp trả bằng cách đóng cửa các lãnh sự quán của Ba Lan ở Petersburg và Kaliningrad.

Hiện tại, Ba Lan chỉ duy trì một lãnh sự quán tại thành phố Irkutsk (Nga), một đại sứ quán và một văn phòng lãnh sự ở Moscow.