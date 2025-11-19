Bộ Quốc phòng Nga lên tiếng thông tin Ukraine tấn công bằng tên lửa ATACMS

Mảnh vỡ tên lửa đạn đạo ATACMS do Mỹ cung cấp cho Ukraine. Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga/Zvezda TV.

Theo kênh truyền hình quốc phòng Nga Zvezda TV, quân đội Nga cho biết đã đánh chặn toàn bộ 4 tên lửa đạn đạo tầm xa ATACMS do Mỹ sản xuất, được phóng về phía thành phố Voronezh vào trưa ngày 18/11.

4 quả tên lửa đều bị bắn hạ bởi các tổ hợp phòng không Nga, gồm hệ thống S-400 và tổ hợp tên lửa – pháo phòng không Pantsir. Bộ Quốc phòng Nga không tiết lộ mục tiêu mà Ukraine nhắm đến ở Voronezh.

Voronezh là thủ phủ của vùng cùng tên, có ranh giới giáp với vùng Kursk và vùng Belgorod. Trang mạng The War Zone (TWZ) của Mỹ nhận định, Ukraine có thể nhắm tới trại huấn luyện Pogonovo của Nga ở vùng Voronezh, cách biên giới Ukraine khoảng 168 km.

Một video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy ít nhất một quả tên lửa ATACMS bị bắn hạ, tạo ra vô số mảnh vỡ rơi xuống đất, TWZ cho biết.

Dù bị bắn hạ trên không, mảnh vỡ của 4 tên lửa rơi xuống khu dân cư, gây hư hại một trung tâm lão khoa địa phương, một trại trẻ mồ côi và một ngôi nhà dân. Chính quyền địa phương không ghi nhận thương vong dân sự, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Năm ngoái, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quan hệ Quốc tế Thượng viện Nga Vladimir Dzhabarov từng cảnh báo các nước phương Tây cần “nghe kỹ” những tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin trước khi ủng hộ việc Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS tấn công sâu vào lãnh thổ Nga.

Hôm 18/11, Bộ Tổng tham mưu Ukraine tuyên bố quân đội nước này đã phóng tên lửa ATACMS nhằm vào lãnh thổ Nga. Kết quả của cuộc tấn công hiện vẫn đang được đánh giá.

Nhà Trắng hiện chưa lên tiếng bình luận. Ukraine cần được sự chấp thuận của Mỹ trước khi có thể phóng tên lửa ATACMS sang lãnh thổ Nga.