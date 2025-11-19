Bên cạnh việc Nga nối lại sản xuất, điểm then chốt giúp bom FAB-3000 “hồi sinh” nằm ở bộ cánh lượn UMPK do Tập đoàn Tên lửa Chiến thuật Nga phát triển từ năm 2023. UMPK được mô tả là “giải pháp giá rẻ nhưng hiệu quả”, cho phép biến bom rơi tự do thành bom lượn có tầm bay lên tới 70 km hoặc xa hơn, ngoài tầm hoạt động của đa số hệ thống phòng không Ukraine.

Nga được cho là lần đầu sử dụng bom lượn FAB-3000 vào mùa hè năm 2024. Kể từ đó, tần suất sử dụng loại bom hạng nặng này ngày càng tăng. Trang mạng The War Zone (TWZ) của Mỹ khi đó mô tả bom FAB-3000 của Nga là bom lượn "quái vật" vì kích thước quá lớn nhưng vẫn có khả năng lượn đến mục tiêu.

TWZ nhấn mạnh Mỹ không có loại bom thông thường nào tương đương FAB-3000 của Nga. Quả bom thông thường lớn nhất mà Mỹ sử dụng trong chiến đấu nặng khoảng 900 kg.

Một phi công Su-34 từng xuất hiện trên truyền hình Nga, khẳng định bom lượn FAB-3000 có thể đạt sai số vòng tròn xác suất (CEP) khoảng 10 mét.

Tuy vậy, nhiều hình ảnh từ tiền tuyến cho thấy độ chính xác thực tế khác xa. Theo tạp chí FDD, một chuyên gia theo dõi chiến sự nhận định: “Nhìn vào cách bom rơi xuống mục tiêu, sai số có thể ở mức 30 mét”. Nhưng với một quả bom chứa hơn một tấn thuốc nổ, độ lệch ấy đôi khi không còn quan trọng.

Một nhà quan sát phương Tây nhận xét rằng với việc bom thông thường được gắn bộ kit UMPK, Nga có thể “tấn công các tòa nhà kiên cố mà không cần đưa phi công vào vùng nguy hiểm”. Thực tế là số lượng chiến đấu cơ Su-34 của Nga bị bắn hạ đã giảm đáng kể trong năm qua.