Lý do thực sự khiến tỷ phú Abramovich không thể chuyển khoản tiền 3 tỷ USD cho Ukraine

Tỷ phú Nga Roman Abramovich từng cam kết chuyển toàn bộ khoản tiền 3 tỷ USD cho các nạn nhân trong cuộc xung đột ở Ukraine. Ảnh: Getty Images.

Jersey là một đảo tự trị thuộc quyền bảo hộ của Hoàng gia Anh, có hệ thống pháp luật và chính phủ riêng, được coi là trung tâm tài chính lớn tại châu Âu. Đây cũng là nơi quản lý nhiều tài sản quốc tế, trong đó có tài sản của tỷ phú Roman Abramovich. Chính quyền đảo Jersey đã đóng băng khoảng 7 tỷ USD tài sản liên quan đến tỷ phú Abramovich ngay sau khi ông bị phương Tây áp lệnh trừng phạt vào năm 2022.

Nhiều ý kiến từng cho rằng việc chưa thể giải ngân khoản tiền 3 tỷ USD xuất phát từ việc ông Abramovich không đồng ý để toàn bộ số tiền được sử dụng cho mục đích nhân đạo ở Ukraine.

Tuy nhiên, sau khi ông Abramovich rút yêu cầu bảo mật, thông tin mới cho thấy tranh chấp pháp lý giữa ông và đảo Jersey là nguyên nhân then chốt.

Khoản tiền thu được từ việc bán Chelsea rơi vào trạng thái “đóng băng” kể từ năm 2022. London buộc tỷ phú Abramovich bán CLB Chelsea vì mối liên hệ với chính phủ Nga trong xung đột.

Khi đó, ông Abramovich tuyên bố sẽ dành toàn bộ số tiền thu được từ việc bán Chelsea cho “tất cả nạn nhân” của xung đột ở Ukraine.

Ông Abramovich trao đổi với Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Moscow vào năm 2005. Ảnh: Reuters.

Tháng 4/2022, chỉ một tháng sau cam kết của ông Abramovich, chính quyền đảo Jersey ban hành lệnh đóng băng 7 tỷ USD tài sản liên quan đến ông Abramovich, cáo buộc ông là đối tượng trong một cuộc điều tra hình sự.

Trong phán quyết gần đây, thẩm phán David Michael Cadin của tòa án Jersey đã đứng về phía ông Abramovich, yêu cầu chính quyền Jersey chịu toàn bộ chi phí tố tụng, đồng thời mô tả cách hành xử của họ là “quá mức”.

Luật sư của ông Abramovich nhiều lần nhấn mạnh rằng vụ việc ở đảo Jersey phải được giải quyết trước, sau đó mới có thể bàn đến việc chuyển tiền cho Ukraine. Do lệnh trừng phạt của phương Tây, ông Abramovich không thể tiếp cận số tiền này nhưng vẫn giữ quyền sở hữu hợp pháp, nghĩa là việc giải ngân phải được ông Abramovich chấp thuận.

Trong thông cáo mới, chính quyền Jersey khẳng định: “Chúng tôi bác bỏ hoàn toàn các cáo buộc về âm mưu, lạm quyền hay hành động với ác ý. Những cáo buộc đó không có cơ sở và sẽ được giải quyết qua các kênh pháp lý phù hợp”.

Một nguồn tin trong chính phủ Anh nói các thủ tục pháp lý ở Jersey là việc của chính quyền đảo. Chính phủ Anh nhấn mạnh: “Chúng tôi quyết tâm để toàn bộ số tiền thu được từ việc bán CLB Chelsea được chuyển đến các mục đích nhân đạo tại Ukraine. Chúng tôi rất thất vọng vì đến nay vẫn chưa đạt được thỏa thuận với ông Abramovich”.

Chính phủ Anh nói thêm rằng sẵn sàng đưa vụ việc ra tòa để đảm bảo người dân Ukraine có thể nhận được khoản tiền này trong thời gian sớm nhất.