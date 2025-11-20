Nga tuyên bố phóng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal trả đũa Ukraine

"Lực lượng vũ trang Nga sáng 19/11 tiến hành cuộc tập kích quy mô lớn bằng những loại vũ khí tầm xa chính xác cao phóng từ máy bay và tàu chiến, trong đó có tên lửa siêu vượt âm Kinzhal và máy bay không người lái (UAV), nhằm trả đũa những cuộc tấn công của Ukraine vào mục tiêu dân sự tại Nga", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Quân đội Nga nói rằng mục tiêu là các nhà máy công nghiệp quốc phòng và cơ sở năng lượng hỗ trợ hoạt động của chúng, cũng như hàng loạt kho dự trữ UAV ở miền tây Ukraine. "Cuộc tập kích đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra, tất cả mục tiêu đều bị đánh trúng", Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Hình ảnh được truyền thông công bố cho thấy những đám cháy, cột khói lớn bốc lên tại thành phố Lviv và Ternopil sau cuộc tấn công.

Khói bốc lên tại khu vực gần thành phố Lviv, Ukraine, sau trận tập kích rạng sáng 19/11. Ảnh: RusVesna

Bộ tư lệnh không quân Ukraine cho biết Nga mở đợt tập kích với 476 UAV tự sát và mồi bẫy, 40 tên lửa hành trình Kh-101 phóng từ máy bay, 7 tên lửa hành trình hải quân Kalibr và một tên lửa đạn đạo Iskander-M từ đêm 18/11 đến rạng sáng 19/11, chủ yếu nhằm vào tỉnh Lviv, Ternopil và Kharkov.

"Các đơn vị phòng không đã bắn hạ 442 UAV, 34 tên lửa Kh-101 và 7 quả đạn Kalibr. 7 tên lửa và 34 UAV đã đánh trúng 14 địa điểm, trong khi mảnh vỡ rơi xuống 6 nơi", cơ quan này cho hay.

Bộ tư lệnh không quân Ukraine sau đó cảnh báo Nga đang tiếp tục tập kích và kêu gọi người dân tuân thủ quy tắc an toàn, không đề cập đến tên lửa Kinzhal.

Đợt tập kích diễn ra sau khi Nga thông báo đánh chặn toàn bộ 4 tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS của Ukraine nhằm vào thành phố Voronezh. Mảnh vỡ của các quả đạn đã làm hư hại mái nhà của Trung tâm Lão khoa tỉnh Voronezh, một trại trẻ mồ côi và một nhà dân. Không có thương vong trong sự việc.

Hướng bay ước tính của tên lửa, UAV Nga trong trận tập kích đêm 18, rạng sáng 19/11. Đồ họa: X/Monitor War

Nga và Ukraine gần đây thường xuyên tập kích hạ tầng năng lượng của nhau, đồng thời cáo buộc đối phương tấn công cơ sở dân sự và tuyên bố chỉ nhắm vào mục tiêu quân sự hoặc phục vụ hoạt động quốc phòng của bên kia. Các đợt tập kích diễn ra trong lúc đàm phán hòa bình giữa hai nước không đạt nhiều tiến triển.