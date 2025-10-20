Lực lượng Vũ trang Nga đã cắt đứt tuyến đường cao tốc dẫn tới Pokrovsk và kiểm soát các khu định cư Poltavka và Okhotniche tại khu vực Zaporizhzhia.

Các đơn vị Nga cũng hoàn tất chiến dịch quét sạch khu vực phía nam hồ chứa Kleban-Byk, trong khi nguồn viện trợ tài chính từ các quốc gia phương Tây dành cho Kiev đang giảm dần rõ rệt.

Hướng Pokrovsk

Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn tại các khu vực giáp ranh Pokrovsk.

Các đơn vị Nga đã mở rộng vùng kiểm soát trong thị trấn Rodinskoye, đe dọa đường liên lạc và tiếp vận của quân đội Ukraine.

Theo một số nguồn tin, quân Nga đã cắt tuyến đường từ Pokrovsk tới Grishino, mặc dù lực lượng Ukraine trong thành phố vẫn được tiếp tế qua các tuyến thay thế ở vùng ngoại ô phía bắc.

Ở phía tây Pokrovsk, các đơn vị Nga đã củng cố vị trí tại phía bắc Leontovichi. Tuy nhiên, theo một số báo cáo, Ukraine vẫn đang phản công tại khu vực Leontovichi và Zverevo.

Bên trong giới hạn thành phố Pokrovsk, lực lượng Nga đã hoạt động ở các khu vực nằm ngoài tuyến đường sắt.

Hướng Zaporizhzhia

Tại miền Đông vùng Zaporizhzhia, Cụm lực lượng phía Đông của Nga đang mở rộng đà tiến sau khi vượt sông Yanchur. Theo các nguồn tin Nga, hai khu định cư Poltavka và Okhotniche đã hoàn toàn nằm dưới quyền kiểm soát của Nga sau các trận đánh dữ dội.

Được biết, Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập số 57 thuộc Tập đoàn quân số 5(Nga) đã tiến hành vượt sông tại nhiều khu vực khác nhau.

Sau các trận giao tranh căng thẳng, lực lượng Ukraine rút về hướng tây, tạo điều kiện để quân Nga tiến sâu tới Novonikolaevka và Uspenovka mà không cần vượt sông thêm lần nữa.

Hoạt động chiến đấu đang tăng mạnh ở các khu vực giáp ranh. Các đợt tấn công từ hướng Novogrigorovka trên địa hình trống trải đã được ghi nhận, đồng thời đụng độ vẫn tiếp diễn quanh khu vực Vishnevoye.

Theo dữ liệu của Nga, trên tuyến Alekseevka - Sosnovka, quân Ukraine đang phản kích nhằm giành lại các vị trí đã mất gần Stepovoye.

Tình hình hiện tại có thể dẫn đến một đợt tấn công quy mô lớn về hướng Gulyaypole, đe dọa các vị trí của Ukraine tại các khu vực quanh Veseloye, Zeleny Gai và Chervonoye.

Hướng Kharkiv

Tại Vovchansk, các đơn vị Nga tiếp tục chiến đấu bên tả ngạn sông Volchya. Theo nguồn tin quân sự Nga, khoảng 30 tòa nhà đã được "dọn sạch" trong 24 giờ qua, và quân Nga đã tiến sâu thêm tới 350 mét.

Tại khu vực Melovoye - Khatneye, theo dữ liệu tác chiến, quân Nga đã tiến thêm 500 mét ở vùng Otradnoye. Không quân Nga cũng thực hiện các đòn không kích vào mục tiêu ở Dvurechenskoye và Bologovka.