Cơ hội của Nga

Châu Âu vẫn đang thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ với Ukraine, nhưng Mỹ muốn chấm dứt xung đột càng nhanh càng tốt. Ảnh: Getty Images.

Hôm 9/12, trong cuộc phỏng vấn với báo Mỹ Politico, Tổng thống Mỹ Donald Trump chỉ trích mạnh mẽ châu Âu, nói các quốc gia này “yếu kém” và “đang suy tàn” do chính sách nhập cư.

Ông Trump còn cho rằng Nga đang “nắm thế thượng phong” trong xung đột và đã đến lúc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky “bắt đầu chấp nhận vài điều”. Ông Trump nói: “Ông Zelensky sẽ phải tỉnh táo và bắt đầu chấp nhận thôi, khi ông ấy đang ở thế thua”.

Vài ngày trước, Nhà Trắng công bố chiến lược an ninh quốc gia mới, trong đó chỉ trích các chính phủ châu Âu vì ủng hộ Ukraine, cho rằng “giới chức châu Âu đang đặt kỳ vọng không thực tế về cuộc chiến” và vì vậy cản trở nỗ lực dàn xếp hòa bình.

Tài liệu viết: “Đa số châu Âu muốn hòa bình. Thế nhưng khát vọng đó không được chuyển hóa thành chính sách, phần lớn do sự bóp méo tiến trình dân chủ của các chính phủ này”.

Theo nhận định của CNN, chính quyền ông Trump mô tả châu Âu là "rào cản" trong việc ổn định quan hệ với Nga. Điều này được xem là "món quà" với Moscow.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã hoan nghênh tài liệu này, nói rằng nội dung của nó “phù hợp với cách nhìn của Nga”.

Trong phát biểu hôm 8/12, ông Peskov nói: “Sắc thái mà chúng tôi thấy trong khái niệm mới rõ ràng khiến chúng tôi hài lòng. Tài liệu nói đến nhu cầu đối thoại và xây dựng quan hệ tốt đẹp Nga – Mỹ, và dĩ nhiên mang tính xây dựng”.

Theo CNN, một trong những phương hướng của Nga nhằm chấm dứt xung đột ở Ukraine là bào mòn sự ủng hộ của châu Âu, đồng thời tận dụng cơ hội gieo nghi ngờ về khả năng răn đe của NATO. Tuyên bố mới của ông Trump cũng như chiến lược an ninh quốc gia mà Mỹ công bố đang phần nào củng cố lập trường của Moscow.