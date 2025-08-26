Nga cảnh báo Ukraine sau khi đường ống dẫn dầu sang EU liên tiếp bị tấn công

Đoạn đường ống dẫn dầu Druzhba bên phía Hungary. Ảnh: Reuters.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói những vụ việc này có thể được xem là hành vi “phá hoại cơ sở hạ tầng năng lượng” và nhấn mạnh việc phương Tây “chưa có phản ứng thích đáng”, theo TASS.

"Những hành động như vậy bị luật pháp quốc tế nói chung coi là khủng bố", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga nói. "Đây là hành vi phá hoại thuần túy, làm suy yếu các nền tảng chiến lược, đồng thời đặt ra rủi ro lớn đối với an ninh khu vực”.

Theo bà Zakharova, phương Tây đã không có bất kỳ phản ứng phù hợp nào liên quan đến các cuộc tấn công này. Bà chỉ trích các chính trị gia phương Tây vì không lên án Ukraine sau các cuộc tấn công vào các hạ tầng năng lượng ở Nga.

Cùng ngày, Hungary cũng một lần nữa bày tỏ quan ngại sâu sắc. Ông Gergely Gulyas, Chánh văn phòng Thủ tướng Hungary nói Ukraine “không nên gây nguy hiểm cho an ninh năng lượng” của các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU), cảnh báo những hành động như vậy càng khiến Kiev khó hội nhập với EU.

“Không thể phê duyệt tư cách thành viên EU cho một quốc gia muốn gây nguy hiểm cho an ninh năng lượng của các nước thành viên trong liên minh”, ông Gulyas nói.

Ông cũng cho biết những đợt tập kích của Ukraine nhằm vào mạng lưới đường ống Druzhba không ảnh hưởng trực tiếp tới Nga, mà chủ yếu tác động đến Hungary và Slovakia – hai nước phụ thuộc chủ yếu vào nguồn cung dầu từ tuyến đường ống này.

Quan chức Hungary nhắc lại việc Budapest hiện là nhà cung cấp điện số một cho Kiev, đồng thời cảnh báo việc tiếp tục tấn công hạ tầng năng lượng có thể buộc Hungary phải cân nhắc lại các cam kết hỗ trợ Ukraine. Ông cũng kêu gọi EU thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo đảm an ninh năng lượng cho Hungary và Slovakia.

Trong tháng 8, Ukraine đã 3 lần tấn công các trạm bơm dầu thuộc mạng lưới đường ống Druzhba ở Nga. Vụ tấn công gần nhất xảy ra vào ngày 22/8, khiến hoạt động cung cấp dầu qua đường ống này bị gián đoạn.