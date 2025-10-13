Vụ lật xe khách 3 người chết, nhiều người bị thương: Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế

Chiều 13-10, bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, đã đến Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai thăm hỏi, động viên các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra tại xã Việt Hồng.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 3 người chết, nhiều người bị thương. Ảnh: MXH

Tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã ân cần thăm hỏi, tặng quà, động viên các nạn nhân và chúc họ sớm bình phục sức khỏe. Đồng thời, đề nghị các y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai tập trung phương tiện, nhân lực và thuốc để cấp cứu, điều trị cho các nạn nhân trong điều kiện tốt nhất.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 12 giờ 30 ngày 13-10, xe khách giường nằm biển kiểm soát 21H-017.xx do ông Nguyễn Văn Dương (SN 1984, hộ khẩu thường trú tại tổ dân phố Đồng Lợi, phường Cầu Thia, tỉnh Lào Cai) điều khiển, chở khoảng 30 người lưu thông hướng từ thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) đi bến xe Mỹ Đình (Hà Nội). Khi đi đến Km 14+200, tuyến TL.172, thuộc thôn 8, xã Minh Phú, xã Việt Hồng tỉnh Lào Cai, xe lao vào ta-luy dương bên đường, tự gây tai nạn. Vụ tai nạn đã làm 2 người tử vong tại chỗ, 5 người bị thương nặng được đưa đi cấp cứu, hàng chục người khác bị thương nhẹ. Sau đó có thêm 1 người tử vong do bị thương quá nặng.

Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lãnh đạo phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng y tế đưa người bị nạn đi cấp cứu, đồng thời phân luồng, điều tiết giao thông, tránh xảy ra ùn tắc. Lực lượng chức năng cũng đã tiến hành kiểm tra nhanh nồng độ cồn và ma túy đối với lái xe, kết quả đều âm tính.

Lực lượng chức năng có mặt để giải phóng hiện trường. Ảnh: L. Cai

Hiện, vụ tai nạn đang tiếp tục được các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai điều tra, làm rõ.