Ngày 28/11, trong quá trình khắc phục điểm sạt lở tại Km9+400, quốc lộ 15D, lực lượng thi công phát hiện một quả bom tại khu vực sạt lở. Công tác san gạt, thu dọn đất đá phải tạm dừng để xử lý quả bom.

Lực lượng khắc phục sạt lở phát hiện quả bom vùi trong đất đá.

Trước đó, như Báo Tiền Phong đã thông tin, từ đêm 27/11, khoảng 1.500 m³ đất đá từ taluy dương tại Km9+400 quốc lộ 15D bất ngờ đổ xuống mặt đường, gây ách tắc hoàn toàn tuyến giao thông dẫn lên Cửa khẩu quốc tế La Lay.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, đơn vị quản lý đường bộ đã phối hợp với lực lượng công an, biên phòng tổ chức rào chắn, đồng thời huy động nhân lực, phương tiện và máy móc đến hiện trường để khắc phục. Tuy nhiên, khi việc san gạt đất đá đang được triển khai thì phát hiện bom.

Hiện toàn bộ khu vực sạt lở đã được rào chắn, nghiêm cấm người và phương tiện qua lại để bảo đảm an toàn.

Lực lượng chức năng lập rào chắn để đảm bảo an toàn.

Đáng chú ý, từ ngày 13/11 đến nay, riêng tại Km9+400 quốc lộ 15D đã xảy ra hai vụ sạt lở nghiêm trọng. Trên toàn tuyến hiện ghi nhận hơn 10 điểm sạt trượt lớn nhỏ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Việc phát hiện bom khiến công tác khắc phục sạt lở trên tuyến đường huyết mạch kết nối với Cửa khẩu quốc tế La Lay thêm khó khăn.