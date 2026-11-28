Các chiến binh Azov của Ukraine. Ảnh Kyivindependent

Chiến dịch này đánh dấu bước tiếp theo trong chiến dịch rộng lớn hơn của Azov nhằm vào hệ thống hậu cần quân sự của Nga. Các cuộc tấn công của Ukraine ngày càng gây gián đoạn hoạt động tiếp tế của Nga.

Trong khi đó, cũng theo phía Ukraine, đà tiến quân của Moscow trên chiến trường đã chậm lại đáng kể do thương vong và những khó khăn trong việc duy trì các chiến dịch tấn công.

Theo Azov, lực lượng Nga đã che giấu kho nhiên liệu và tìm cách bảo vệ cơ sở này bằng các biện pháp ngụy trang, hệ thống tác chiến điện tử và các nhóm hỏa lực cơ động. Tuy nhiên, các đơn vị Ukraine vẫn phá hủy được cả khu vực lưu trữ nhiên liệu lẫn cơ sở hạ tầng hậu cần hỗ trợ cho hoạt động của kho.

Hai giai đoạn trước đó của chiến dịch cũng nhắm vào các cơ sở lưu trữ và hạ tầng hậu cần của Nga tại những vùng lãnh thổ Ukraine bị chiếm đóng.

Ngày 17/8, Azov thông báo triển khai Chiến dịch Hell-2, nhắm vào cơ sở hạ tầng nhiên liệu của Nga trên khắp tỉnh Donetsk bị chiếm đóng. Quân đoàn này cho biết họ đã phá hủy 67 bồn chứa nhiên liệu, với tổng lượng nhiên liệu lên tới 4.221 tấn, cùng các phương tiện được sử dụng để vận chuyển hàng tiếp tế cho binh sĩ Nga.

Trước đó, Chiến dịch Hell-1, được công bố ngày 1/7, đã tấn công một kho nhiên liệu lớn của Nga tại Novoamvrosiivka, thuộc tỉnh Donetsk bị chiếm đóng, bằng máy bay không người lái Hornet.

Chiến dịch gồm nhiều giai đoạn này cũng nhắm vào cơ sở hạ tầng đường sắt cung cấp nhiên liệu cho kho, một trạm biến áp điện và các bồn chứa nhiên liệu. Theo Azov, cuối cùng lực lượng Nga buộc phải từ bỏ kho nhiên liệu này và chuyển hướng hoạt động tiếp tế vào lãnh thổ Nga.