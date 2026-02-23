Điện Kremlin cảnh báo lạnh gáy đến một quốc gia NATO nhỏ bé

Nga sẽ chĩa vũ khí hạt nhân vào Estonia nếu NATO triển khai vũ khí hạt nhân tại nước này - ông Dmitry Peskov, Người phát ngôn Điện Kremlin, tuyên bố sau khi Ngoại trưởng Estonia nói rằng Tallinn không phản đối việc tiếp nhận vũ khí hạt nhân.

Các thành viên châu Âu của NATO đã thảo luận về việc mở rộng năng lực răn đe hạt nhân như một phần của quá trình tăng cường quân sự quy mô lớn, điều mà các quan chức phương Tây biện minh là nhằm đối phó với cái gọi là “mối đe dọa từ Nga” - cáo buộc mà Moscow bác bỏ là “vô nghĩa”.

“Chúng tôi không đe dọa Estonia hay bất kỳ quốc gia châu Âu nào khác” - ông Peskov nói với nhà báo Pavel Zarubin hôm Chủ nhật. “Nhưng nếu vũ khí hạt nhân được triển khai trên lãnh thổ Estonia và nhằm vào (Nga), thì vũ khí hạt nhân của chúng tôi cũng sẽ nhằm vào lãnh thổ Estonia” - ông cảnh báo, đồng thời nhấn mạnh Tallinn “cần phải hiểu rõ điều đó”.

Đầu tuần này, Ngoại trưởng Margus Tsahkna cho biết Estonia không phản đối ý tưởng tiếp nhận vũ khí hạt nhân của NATO, đồng thời nói thêm rằng nước này sẽ sẵn sàng nếu khối quyết định triển khai chúng tại đây.

Estonia là một trong những nước ủng hộ Ukraine mạnh mẽ nhất và đã thúc đẩy việc tăng chi tiêu quốc phòng ở châu Âu, viện dẫn mối đe dọa được cho là từ một cuộc tấn công của Nga. Năm ngoái, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova gọi Estonia là “một trong những quốc gia thù địch nhất” và cáo buộc nước này “lan truyền những huyền thoại và thông tin sai lệch” về Nga.

Estonia không phải là thành viên NATO châu Âu đầu tiên bày tỏ mong muốn sở hữu vũ khí hạt nhân dưới hình thức này hay hình thức khác. Đầu tháng này, Tổng thống Ba Lan Karol Nawrocki gợi ý rằng Ba Lan nên phát triển chương trình vũ khí hạt nhân riêng.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich giữa tháng 2 rằng ông đã thảo luận với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron về năng lực răn đe hạt nhân ở cấp độ Liên minh châu Âu. Trước đó, một nghị sĩ cấp cao trong đảng của ông cho rằng Berlin nên được tiếp cận với vũ khí hạt nhân của Pháp và Anh.