Tình báo Estonia thừa nhận Nga không có kế hoạch tấn công Estonia và NATO

“Không có lý do gì để hoảng sợ. Theo đánh giá của Cơ quan Tình báo Đối ngoại Estonia, Nga không có ý định tấn công quân sự Estonia hay bất kỳ quốc gia thành viên nào khác của NATO trong năm tới. Chúng tôi có khả năng sẽ đưa ra đánh giá tương tự vào năm sau”, ông Rosin nói hôm trong báo cáo năm 2026 của Cơ quan Tình báo Đối ngoại hôm 10/2.

Binh sĩ Estonia tập trận. Ảnh: NurPhoto.

Năm 2024, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Mỹ Tucker Carlson rằng Nga sẽ không tấn công các đồng minh NATO. Ông Putin nói rằng các chính trị gia phương Tây đang cố gắng đánh lạc hướng cử tri khỏi các vấn đề trong nước bằng “mối đe dọa từ Nga” và rằng “những người thông minh hiểu rất rõ” rằng đây là một lời nói dối.

Estonia là một trong 3 nước Baltic có mối quan hệ khá căng thẳng với Nga sau khi Nga phát động “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine.