Quốc hội bước vào đợt 2 kỳ họp không thường lệ, thảo luận Bộ Luật Hình sự sửa đổi, Luật Đất đai và nhiều nội dung

Hôm nay (19/8), Quốc hội bắt đầu đợt 2 của kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, kéo dài đến ngày 24/8, với chương trình nghị sự tập trung vào những vấn đề có tác động trực tiếp tới quản lý đất đai, thị trường bất động sản, tư pháp, quốc phòng và phát triển hạ tầng.

Một trong những nội dung đáng chú ý là định hướng sửa đổi Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản. Quốc hội cũng xem xét dự án Luật Ngân sách Nhà nước (hợp nhất) và phương án tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình.

Những nội dung đáng chú ý trong sửa Luật Đất đai và Bộ luật Hình sự

Với Luật Đất đai, yêu cầu đặt ra là tiếp tục hoàn thiện chính sách sau thời gian đầu triển khai Luật Đất đai năm 2024, đặc biệt trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và chuyển đổi số.

Định hướng sửa đổi bám sát yêu cầu Nhà nước điều tiết, kiểm soát và quyết định giá đất trên cơ sở dữ liệu, phương pháp khoa học, công khai, minh bạch, hạn chế nguy cơ thao túng và hình thành “giá ảo”.

Quang cảnh kỳ họp Quốc hội. Ảnh: Quốc hội.

Chính phủ cũng đặt vấn đề chuyển mạnh từ tư duy quản lý hành chính sang quản trị phát triển, từ kiểm soát thủ tục sang kiểm soát rủi ro. Trọng tâm là hoàn thiện phân cấp, phân quyền, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và đổi mới phương thức quản lý.

Một nguyên tắc đáng chú ý được đề xuất luật hóa là người có đất bị thu hồi phải được bảo đảm chỗ ở, điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Cùng với nhóm luật về đất đai và bất động sản, Quốc hội sẽ nghe tờ trình, thẩm tra và thảo luận dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi), Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi) và Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi).

Theo đề xuất, phạm vi áp dụng hình phạt tử hình được thu hẹp đối với 6 tội danh; dự thảo chỉ giữ hình phạt này ở 4 tội gồm phản bội Tổ quốc, giết người, khủng bố và sản xuất trái phép chất ma túy.

Định hướng này nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng, đồng thời phù hợp xu hướng lập pháp tiến bộ và yêu cầu nâng cao hiệu quả hợp tác tư pháp hình sự.

Dự thảo Bộ luật Hình sự sửa đổi cũng bổ sung 9 tội danh mới, tập trung vào các lĩnh vực như kinh tế, an ninh mạng, công nghệ cao, môi trường, an toàn công cộng và phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt. Một số hành vi mới trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông, kinh tế, thương mại và sở hữu trí tuệ cũng được đề xuất bổ sung vào cấu thành tội phạm.

Hàng loạt luật, nghị quyết được đưa ra biểu quyết

Theo chương trình, Quốc hội dự kiến xem xét, thông qua nhiều dự án luật như Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi); Luật Phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Các dự án luật khác cũng nằm trong chương trình gồm Luật Phát triển đô thị; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng; Luật Hòa giải ở cơ sở (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Ở nhóm nghị quyết, Quốc hội dự kiến quyết định cơ chế đặc thù xử lý khó khăn, vướng mắc đối với các dự án điện gió, điện mặt trời; chủ trương đầu tư đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội; điều chỉnh chủ trương đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng.

Một số cơ chế đặc thù khác cũng được đặt lên bàn nghị sự, trong đó có các dự án, công trình phục vụ APEC 2027 tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, cùng cơ chế xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Quốc hội cũng dự kiến thông qua nghị quyết về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, thi hành án và nghị quyết về tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành một chương trình.

Theo nghị trình, từ ngày 19/8 đến ngày 22/8, Quốc hội tập trung thảo luận về các định hướng chính sách lớn, bao gồm sửa đổi các luật: Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023, Luật Kinh doanh bất động sản... nhằm tháo gỡ các nút thắt thị trường.Trong 2 ngày cuối của kỳ họp, Quốc hội dành phần lớn thời lượng để biểu quyết thông qua các luật như: Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng...Ngày 24/8, ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp, Quốc hội dự kiến thông qua 9 dự thảo luật và 10 nghị quyết.Buổi sáng, Quốc hội dự kiến thông qua 7 nghị quyết, trong đó có Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.Chiều cùng ngày, Quốc hội biểu quyết thông qua các dự luật: Luật Phát triển đô thị; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Các tổ chức tín dụng...