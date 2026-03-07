Mỹ tuyên bố tiến hành cuộc oanh tạc lớn nhất nhằm vào Iran kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Ảnh: NYT.

"Tối nay sẽ là khởi đầu cho chiến dịch ném bom quy mô lớn nhất từ trước đến nay của chúng ta, nhằm gây thiệt hại tối đa cho các bệ phóng tên lửa và nhà máy sản xuất tên lửa của Iran" - ông Bessent nói trong một cuộc phỏng vấn với Fox Business ngày 6/3.

Ông nói rằng cuộc tấn công của Mỹ sẽ "gây thiệt hại nặng nề nhất cho các bệ phóng tên lửa của Iran, các nhà máy sản xuất tên lửa, và chúng ta đang làm suy yếu đáng kể chúng".

Ông Bessent cũng cáo buộc Iran "đang cố gắng tạo ra sự hỗn loạn kinh tế", viện dẫn việc Tehran kiểm soát eo biển Hormuz.

Người dẫn chương trình Larry Kudlow, người phỏng vấn Bessent, rất thích thú với những lời ông nói, gọi đó là một tuyên bố rất thú vị.

Tại hiện trường, Nhiều vụ nổ đã làm rung chuyển khu vực phía đông và phía tây Tehran, theo báo cáo của đài truyền hình nhà nước Iran IRIB .

Tổng thống Mỹ Donald Trump, cũng như giới lãnh đạo quân sự cấp cao của nước này, đã nhiều lần tuyên bố rằng những đòn tấn công mạnh mẽ nhất nhằm vào Iran vẫn chưa diễn ra.

Ngày 28/2, Mỹ và Israel bắt đầu tấn công các mục tiêu ở Iran, bao gồm cả Tehran, gây thiệt hại và thương vong cho dân thường. Iran đang tiến hành các cuộc tấn công trả đũa vào lãnh thổ Israel, cũng như các cơ sở quân sự của Mỹ ở Trung Đông.

Washington và Tel Aviv giải thích việc bắt đầu chiến dịch quân sự là một cuộc tấn công phủ đầu và cáo buộc Tehran đe dọa liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này. Tuy nhiên, giờ đây họ không còn che giấu mong muốn chứng kiến sự thay đổi quyền lực ở Iran.

Ngay trong ngày đầu tiên của cuộc tấn công, lãnh đạo tối cao của Iran, Ayatollah Ali Khamenei, đã bị ám sát. Cả nước tuyên bố 40 ngày quốc tang.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng vụ ám sát ông Khamenei được thực hiện một cách trắng trợn, vi phạm mọi chuẩn mực đạo đức nhân loại và luật pháp quốc tế. Bộ Ngoại giao Nga lên án cuộc tấn công của Mỹ và Israel, đồng thời kêu gọi giảm leo thang và chấm dứt ngay lập tức các hành động thù địch.