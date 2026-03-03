Tổng thống Mỹ Trump: ‘Sóng lớn’ trong chiến dịch nhằm vào Iran sắp đến

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc phỏng vấn kéo dài 9 phút với CNN hôm thứ Hai (2/3) cho biết, quân đội Mỹ đang "đánh tan" Iran nhưng "làn sóng lớn" vẫn chưa đến.

"Chúng tôi thậm chí còn chưa bắt đầu đánh mạnh. Sóng lớn vẫn chưa diễn ra và nó sẽ sớm xảy ra", Tổng thống Mỹ cảnh báo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Trong cuộc trao đổi với CNN, ông Trump nhận định quân đội Mỹ giáng đòn mạnh vào Iran và tình hình hiện tại đang diễn ra rất tốt.

"Chúng tôi đã giáng một đòn rất mạnh vào đối phương. Tôi nghĩ mọi việc diễn ra rất tốt. Nó rất mạnh mẽ. Chúng tôi có quân đội mạnh nhất thế giới và đang sử dụng lực lượng đó", ông nói.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Trump đề cập đến nhiều chủ đề, bao gồm thời gian dự kiến ​​của cuộc xung đột, sự ngạc nhiên của ông trước hành động đáp trả rộng rãi của Iran và kịch bản chuyển giao quyền lực có thể xảy ra của nước này.

Khi được hỏi về thời gian xung đột có thể kéo dài, Tổng thống Trump nói: "Tôi không muốn nó kéo dài quá lâu. Tôi luôn nghĩ nó sẽ chỉ kéo dài bốn tuần. Và chúng tôi đang đi trước kế hoạch một chút".

Lãnh đạo Nhà Trắng cho biết, tính đến nay, "điều bất ngờ lớn nhất" là những cuộc tấn công của Iran nhằm vào các nước Ả Rập trong khu vực: Bahrain, Jordan, Kuwait, Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Ông cũng lưu ý rằng, mối đe dọa hạt nhân từ Iran đã là một vấn đề lớn trong khu vực từ lâu.

Khi được hỏi ai có thể trở thành người lãnh đạo Iran, ông Trump nói: "Chúng tôi không biết ai là người lãnh đạo. Chúng tôi không biết họ sẽ chọn ai. Có lẽ họ sẽ may mắn và chọn được người biết mình đang làm gì". Đồng thời lưu ý, Iran đã mất rất nhiều lãnh đạo cấp cao trong các cuộc không kích ban đầu.

Tổng thống Mỹ cho biết nhóm trợ lý của ông đã cố gắng đàm phán với phía Iran nhưng không đạt được thoả thuận. Theo ông, các đề xuất đưa ra liên tục thay đổi và không đạt được đồng thuận cuối cùng.

Tổng thống Trump khẳng định Iran sẽ không chấp nhận chấm dứt hoạt động làm giàu uranium. "Họ có tất cả những thứ đã được làm giàu đó", ông Trump nói, đồng thời cho rằng cơ sở hạ tầng liên quan đã chịu thiệt hại nghiêm trọng sau các đợt tấn công.

Tổng thống Mỹ cho biết cho biết ông đã yêu cầu nhóm trợ lý của mình cung cấp danh sách tất cả các cuộc tấn công do Iran hoặc được Iran hậu thuẫn nhằm vào Mỹ và các đồng minh. Theo ông, chiến dịch quân sự hiện nay là một phần của chiến lược dài hạn nhằm loại bỏ mối đe dọa từ Iran và bảo vệ lợi ích của Mỹ trong khu vực.