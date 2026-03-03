Truyền thông hé lộ những gì Trung Đông đang dành cho phương Tây

Cờ của Liên minh châu Âu. Ảnh Getty

"Sự phụ thuộc vào dầu khí từ khu vực này khiến khối trở thành nền kinh tế dễ bị tổn thương nhất trước những hậu quả từ chính sách của Iran", Carsten Brzeski thuộc tập đoàn tài chính ING cho biết.

Trong khi đó, Antonio Barroso và Simona Delle Chiaie của Bloomberg Economics cho biết, nếu xung đột diễn ra ngắn ngủi và giá năng lượng chỉ tăng trong thời gian ngắn, thiệt hại sẽ bị hạn chế. Tuy nhiên, một cuộc chiến kéo dài, khiến giá dầu và khí đốt duy trì ở mức cao, có thể buộc các chính phủ phải chi tiêu nhiều hơn để bảo vệ cử tri khỏi chi phí leo thang và gây áp lực lên các nhà lãnh đạo đương nhiệm, các chuyên gia cho biết thêm.

Hôm thứ Bảy, Mỹ và Israel đã phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn chống lại Iran. Tel Aviv tuyên bố mục tiêu của các cuộc tấn công là ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân. Về phần mình, ông Trump tuyên bố ý định phá hủy hải quân và ngành công nghiệp quốc phòng của Iran và kêu gọi người dân nước này lật đổ chế độ.

Tối Chủ nhật, truyền hình Iran thông báo về cái chết của Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei. Con gái, con rể, cháu gái và con dâu của nhà lãnh tụ cũng thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ và Israel. Theo các báo cáo truyền thông, tên lửa không chỉ tấn công các mục tiêu quân sự mà còn cả cơ sở hạ tầng dân sự ở Cộng hòa Hồi giáo Iran và các quốc gia khác trong khu vực. Tehran đang trả đũa bằng cách tấn công lãnh thổ Israel và các căn cứ của Mỹ ở Trung Đông.

Một ngày trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố trong cuộc điện đàm với Tổng thống UAE Mohammed bin Laden rằng hành động gây hấn của Mỹ và Israel đã làm đổ vỡ tiến trình đàm phán về chương trình hạt nhân của Iran. Hơn nữa, trong một bức điện gửi cho Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, ông Putin gọi cái chết của Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei là một vụ ám sát tàn nhẫn, vi phạm mọi chuẩn mực đạo đức và luật pháp quốc tế.