Nga phát triển 'kẻ hủy diệt trên biển' nhằm áp chế siêu tàu sân bay Mỹ

Trung tâm của chiến lược là các tàu khu trục thuộc Dự án 22350, lớp Admiral Gorshkov, mà giới chức Nga không ngần ngại gọi là "kẻ hủy diệt trên biển".

Tàu khu trục Admiral Gorshkov của Nga trên sông Neva. (Nguồn: Shutterstock)

Hải quân Nga hiện không có kế hoạch vận hành tàu sân bay trong tương lai gần, khi chiếc tàu sân bay duy nhất của Moscow, Admiral Kuznetsov, được cho là sẽ bị tháo dỡ thay vì quay trở lại hoạt động. Trong bối cảnh đó, Điện Kremlin tập trung vào việc xây dựng các nền tảng chiến đấu linh hoạt hơn, có khả năng tấn công từ xa và phù hợp với chiến lược chống tiếp cận/chống xâm nhập khu vực. Theo các chuyên gia Nga, những tàu khu trục Dự án 22350 chính là công cụ để thực hiện nhiệm vụ này, đặc biệt là trong kịch bản đối đầu với các nhóm tác chiến tàu sân bay Mỹ.

Phát biểu với hãng thông tấn nhà nước TASS, ông Alexander Stepanov, chuyên gia quân sự tại Viện Luật và An ninh Quốc gia (Học viện Kinh tế Quốc gia và Hành chính Công trực thuộc Tổng thống Nga), cho rằng các tàu khu trục Dự án 22350 là nền tảng mang vũ khí tên lửa có độ chính xác cao, từ tên lửa hành trình Kalibr cho tới tên lửa siêu thanh Tsirkon. Theo ông, đây là những "sát thủ trên biển", có khả năng săn lùng tàu ngầm hạt nhân và tấn công các mục tiêu giá trị cao của đối phương từ khoảng cách an toàn.

Dù thường được phân loại là tàu hộ vệ, Dự án 22350 có lượng giãn nước lên tới 5.400 tấn khi đầy tải, đạt tốc độ tối đa gần 30 hải lý/giờ và có tầm hoạt động khoảng 4.850 hải lý. Mỗi tàu có biên chế 210 thủy thủ, với khả năng hoạt động liên tục khoảng 30 ngày – một hạn chế từng bộc lộ rõ khi tàu Admiral Golovko phải được tàu tiếp dầu hộ tống trong chuyến hải trình dài ngày. Tuy nhiên, điểm mạnh cốt lõi của lớp tàu này không nằm ở thời gian bám biển, mà ở cấu trúc vũ khí mô-đun cho phép linh hoạt thay đổi tải trọng chiến đấu theo nhiệm vụ.

Các tàu Dự án 22350 được thiết kế như những "nền tảng phóng di động", có khả năng phát hiện và tiêu diệt các mục tiêu ưu tiên, bao gồm tàu ngầm hạt nhân và các thành phần trong nhóm tác chiến tàu sân bay đối phương, đặc biệt là tại khu vực ven biển. Hệ thống ống phóng thẳng đứng 3S14 cho phép tàu mang nhiều loại tên lửa khác nhau như Kalibr, Oniks, Tsirkon, cũng như tên lửa chống ngầm Otvet và các loại tên lửa phòng không, tạo nên một tổ hợp tác chiến đa nhiệm trong một thân tàu tương đối nhỏ gọn.

Chiếc tàu mới nhất của dòng này là Admiral Amelko, được hạ thủy vào tháng 8/2025 tại xưởng đóng tàu Severnaya ở St. Petersburg, là tàu thứ năm trong tổng số 10 chiếc Dự án 22350 theo kế hoạch. Được đặt tên theo Đô đốc Liên Xô Nikolay Amelko, con tàu này được trang bị hệ thống tác chiến chống tàu ngầm Otvet, sử dụng tên lửa 91RE2 có khả năng mang ngư lôi MPT-1UM cỡ 324mm tới mục tiêu ở khoảng cách lên tới 40 km, cho phép loại bỏ ngầm hạt nhân đối phương ngoài tầm hoạt động của các hệ thống trên tàu.

Đáng chú ý, Admiral Amelko nằm trong số những tàu đầu tiên được tăng gấp đôi số lượng ống phóng thẳng đứng 3S14, biến nó thành một "xe tải tên lửa nổi" đúng nghĩa. Ngoài hỏa lực tấn công tầm xa, tàu còn được bảo vệ bởi hai hệ thống phòng thủ tầm gần Palash với pháo sáu nòng 30 mm, hai ống phóng ngư lôi Paket-NK để chống tàu ngầm và ngư lôi đối phương, cùng khả năng mang theo trực thăng Ka-27 phục vụ trinh sát và tác chiến chống ngầm.

Theo ông Stepanov, các tàu khu trục Dự án 22350 đang được đưa vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu nhằm bảo đảm an ninh vùng biển của Nga. Khi phối hợp với hải quân các quốc gia đồng minh, chúng sẽ thực hiện các chuyến tuần tra thường xuyên, bảo vệ hoạt động hàng hải và các tuyến thương mại, trong bối cảnh phương Tây gia tăng sức ép và tìm cách phong tỏa kinh tế.

Admiral Amelko dự kiến sẽ chính thức đi vào hoạt động trong năm 2026 và phục vụ tại Hạm đội Thái Bình Dương. Hiện Nga đang đóng thêm ba tàu cùng lớp, trong khi hai chiếc cuối cùng đã được đặt hàng.