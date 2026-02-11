Vì sao kho tên lửa Iran khiến Mỹ lo ngại tại Trung Đông?

Không chỉ sở hữu hàng nghìn tên lửa đạn đạo với tầm bắn xa và độ chính xác ngày càng cao, Tehran còn xây dựng được một lực lượng máy bay không người lái (UAV) cảm tử quy mô lớn, đủ sức gây sức ép nghiêm trọng lên hệ thống phòng thủ hiện đại của Mỹ.

Loạt tên lửa của Iran tại địa điểm trưng bày. (Nguồn: Defa Press)

Căng thẳng giữa Washington và Tehran tiếp tục leo thang. Một số chuyên gia quân sự cho rằng động thái này có thể là bước chuẩn bị cho kịch bản đối đầu trực tiếp, tương tự cuộc không kích nhằm vào chương trình hạt nhân Iran hồi tháng 6/2025.

Trong trường hợp xung đột quân sự nổ ra, Iran nhiều khả năng sẽ đáp trả bằng các đợt phóng ồ ạt tên lửa đạn đạo và UAV cảm tử nhằm vào các mục tiêu quân sự của Mỹ trên khắp Trung Đông. Lực lượng tên lửa đạn đạo của Iran được đánh giá là đa dạng và nguy hiểm bậc nhất khu vực, với các dòng như Khorramshahr, Sejjil, Emad, Ghadr-110, Fattah-1, Haj Qasem, Kheibar Shekan và Dezful. Tầm bắn của những loại tên lửa này trải dài từ khoảng 1.000 đến hơn 2.000 km, đủ để bao trùm phần lớn các căn cứ Mỹ tại Trung Đông, Bắc Phi và thậm chí một phần châu Âu.

Với tầm bắn đó, ít nhất 31 căn cứ quân sự của Mỹ nằm trong vùng nguy hiểm, đặc biệt là các trung tâm then chốt tại vùng Vịnh như Trại Arifjan ở Kuwait – căn cứ của Lục quân Mỹ, căn cứ hải quân Bahrain – nơi đặt sở chỉ huy Hạm đội 5 và căn cứ không quân Al-Udeid ở Qatar, cơ sở không quân lớn nhất của Mỹ trong khu vực.

Ngoài ra, các căn cứ Mỹ tại Iraq, Jordan, Saudi Arabia, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Oman và Thổ Nhĩ Kỳ cũng có thể trở thành mục tiêu tấn công. Đáng chú ý, một số cơ sở quân sự của Mỹ tại Hy Lạp, Bulgaria và Romania cũng nằm trong tầm bắn của các loại tên lửa Iran có tầm xa.

Bên cạnh tên lửa đạn đạo, Iran còn đặc biệt chú trọng phát triển lực lượng UAV tấn công một chiều, trong đó nổi bật là dòng Shahed với nhiều biến thể khác nhau. Những UAV này có thể bay hàng trăm km, mang theo đầu đạn đủ sức gây thiệt hại lớn cho các mục tiêu quân sự cố định. Quân đội Mỹ từng trực tiếp đối mặt với UAV Iran khi một chiếc Shahed-129 tiếp cận quá gần nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln, buộc tiêm kích tàng hình F-35C của Thủy quân lục chiến Mỹ phải bắn hạ.

Việc đánh chặn từng mục tiêu đơn lẻ không phải là vấn đề quá khó, nhưng khi Iran triển khai chiến thuật "bầy đàn", phóng hàng loạt UAV giá rẻ cùng lúc, hệ thống phòng không hiện đại của Mỹ có nguy cơ bị quá tải. Chiến thuật này cho phép Tehran hy vọng rằng một số UAV hoặc tên lửa sẽ lọt qua lưới phòng thủ và gây ra thiệt hại không cân xứng so với chi phí bỏ ra. Việc kết hợp UAV với tên lửa đạn đạo và các loại vũ khí tấn công khác càng khiến hệ thống phòng không Mỹ khó phát hiện, phân loại và đánh chặn hiệu quả.

Trước nguy cơ đó, quân đội Mỹ đã triển khai nhiều khí tài phòng không quan trọng tại Trung Đông, bao gồm các tàu khu trục lớp Arleigh Burke cùng các hệ thống phòng thủ Patriot và THAAD. Tuy nhiên, ngay cả với mạng lưới phòng không nhiều tầng, việc đối phó với các đợt tấn công ồ ạt và phối hợp từ Iran vẫn là một thách thức lớn.

Bất chấp những tổn thất quân sự trong cuộc đối đầu với Israel vào mùa hè năm 2025, Iran vẫn duy trì được năng lực quân sự đủ mạnh để tiến hành các đòn đáp trả quy mô lớn nhằm vào lực lượng Mỹ trong khu vực.