Linh vật 'Bát Mã' khổng lồ tung vó dũng mãnh tại Quảng Ninh

Những ngày cận Tết, tại Quảng trường 30/10, tỉnh Quảng Ninh xuất hiện cụm linh vật 8 chú ngựa khổng lồ khiến nhiều người thích thú.

Cụm linh vật “Bát Mã” do anh Bùi Xuân Mạnh (36 tuổi) cùng đội ngũ thực hiện, bắt đầu triển khai từ ngày 20 tháng Chạp và dự kiến hoàn thành vào 26 tháng Chạp để kịp phục vụ nhân dân và du khách vui xuân, đón Tết.

Cụm linh vật ngựa khổng lồ tại Quảng Ninh. Ảnh: Phạm Công

Lấy cảm hứng từ hình tượng "mã đáo thành công" biểu trưng cho sức mạnh, tài lộc và thành công, cụm trang trí nổi bật với 8 linh vật ngựa trong tư thế phi nước đại đầy khí thế.

Tám linh vật ngựa có chiều cao từ 4,4m đến 5,7m, chiều dài thân lên tới 7,4m, được bố trí trên sàn rộng 95m. Mỗi linh vật ngựa được làm từ nhựa composite và nặng khoảng 400kg. Từng chi tiết, từ ánh mắt, bờm ngựa đến đường nét cơ thể đều được chăm chút tỉ mỉ nhằm tạo nên tổng thể sống động, uy nghi giữa không gian rộng lớn.

Linh vật ngựa làm bằng vật liệu nhựa composite với tạo hình chân thật. Ảnh: Phạm Công

Chia sẻ về quá trình thực hiện, anh Bùi Xuân Mạnh cho biết, anh mong muốn mang đến một cụm linh vật không chỉ có quy mô lớn mà còn thể hiện được tinh thần mạnh mẽ, bứt phá của năm Bính Ngọ. Mỗi chú ngựa đều được thiết kế với thần thái riêng nhưng vẫn đảm bảo sự thống nhất trong tổng thể.

Theo anh Mạnh, thời gian thi công gấp rút trong những ngày cuối năm đòi hỏi đội ngũ phải làm việc liên tục để bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

“Ai cũng cố gắng hết mình để khi hoàn thành, người dân và du khách đến đây có thể cảm nhận rõ không khí Tết tươi vui, phấn khởi và lưu lại những khoảnh khắc đẹp bên linh vật đầu xuân”, anh Mạnh chia sẻ.

Đàn ngựa tung vó dũng mãnh trước thềm tết Nguyên đán Bính Ngọ. Ảnh: Phạm Công

Với quy mô ấn tượng và ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, cụm linh vật “Bát Mã” tại Quảng trường 30/10 được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn của thành phố Hạ Long trong dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ, góp phần tạo nên không gian đón xuân rộn ràng, đầy sắc màu.

Linh vật với cơ bắp cuồn cuộn, mỗi con nặng khoảng 400kg. Ảnh: Phạm Công

Cụm linh vật được lấy cảm hứng từ tác phẩm "mã đáo thành công". Ảnh: Phạm Công