Mỹ 'siết vòng vây' Iran bằng tiêm kích F-15E và siêu tàu sân bay hạt nhân

Các máy bay này được hỗ trợ bởi phi đội tiếp nhiên liệu trên không KC-135, cho phép chúng hoạt động ở tầm xa và thời gian dài.

Máy bay chiến đấu F-15E của Không quân Mỹ. (Nguồn: MW)

Song song với đó, Hải quân Mỹ cũng có động thái đáng chú ý. Nhóm tác chiến tàu sân bay do siêu tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Nimitz USS Abraham Lincoln dẫn đầu đã rời khu vực trách nhiệm của Hạm đội 7 ở Thái Bình Dương, băng qua eo biển Malacca để tiến vào khu vực Trung Đông, thuộc Hạm đội 5.

Đáng chú ý, con tàu này được cho là đã tắt bộ phát đáp và đang hoạt động trong trạng thái "điều hướng tối", cho thấy mức độ nhạy cảm cao của nhiệm vụ.

Tuy nhiên, trái ngược với việc tăng cường lực lượng tấn công, Mỹ lại đồng thời rút quân khỏi một số căn cứ được đánh giá là dễ bị Iran tập kích. Cụ thể, toàn bộ binh sĩ Mỹ đã rút khỏi căn cứ không quân Ain Al Assad ở miền tây Iraq; quân số tại căn cứ không quân Al Udeid (Qatar) bị cắt giảm đáng kể; trong khi việc rút quân khỏi các cơ sở tại Kuwait và Bahrain vẫn chưa được xác nhận chính thức.

Al Udeid từng là mục tiêu của một cuộc tấn công tên lửa đạn đạo quy mô nhỏ của Iran vào ngày 23/6/2025, nhằm đáp trả cuộc không kích do Mỹ dẫn đầu vào các cơ sở hạt nhân của Iran chỉ vài giờ trước đó. Lầu Năm Góc sau đó thừa nhận một tên lửa đạn đạo của Iran đã đánh trúng căn cứ này, dù hệ thống phòng không Patriot được triển khai để bảo vệ. Iran đã cảnh báo trước về cuộc tấn công và chỉ sử dụng Fateh-313 – một trong những loại tên lửa kém tinh vi nhất trong kho vũ khí của nước này.

Về trang bị, Mỹ gần đây đã tăng cường nhiều khí tài tới Trung Đông, bao gồm các hệ thống phòng không bổ sung (một số đã được triển khai tại Al Udeid), xe tăng chiến đấu chủ lực M1A2 Abrams và xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley. Tần suất các chuyến bay của máy bay vận tải hạng nặng C-17 Globemaster III tới khu vực gia tăng cho thấy nhiều trang thiết bị khác đang được bố trí sẵn sàng.

Trong các hoạt động gần đây, tiêm kích F-15E đóng vai trò then chốt trong việc đánh chặn các đợt tấn công bằng UAV và tên lửa hành trình của Iran nhằm vào Israel. Với tầm bay xa, tốc độ cao, tải trọng vũ khí lớn và radar mạnh, F-15E được đánh giá là không có đối thủ tương xứng trong thế giới phương Tây.

Dù không chuyên về không chiến như các biến thể F-15C/D, F-15E vẫn đủ sức áp đảo mọi loại máy bay chiến đấu mà Iran hiện đang sở hữu. Ngay cả khi Không quân Iran dự kiến tiếp nhận tiêm kích Su-35 trong thời gian tới, năng lực không chiến tổng thể của Tehran vẫn bị đánh giá là hạn chế.

Việc Mỹ liên tục tăng quân tại Trung Đông trước đây từng gây tổn thất ngân sách rất lớn, buộc Lầu Năm Góc phải cắt giảm chi tiêu ở các lĩnh vực khác. Điều này đặt ra câu hỏi về chi phí và tính bền vững của đợt tăng cường lực lượng mới nhất nhằm vào Iran.

Yếu tố then chốt khiến Washington – dù có sự ủng hộ của Israel, Thổ Nhĩ Kỳ và nhiều đồng minh phương Tây, vẫn phải dè chừng, chính là kho tên lửa đạn đạo khổng lồ của Iran. Kho vũ khí này được xây dựng từ những năm 1980 và hiện thuộc hàng mạnh nhất thế giới. Iran không chỉ sở hữu tên lửa đa đầu đạn mà còn có cả tên lửa mang phương tiện lượn siêu thanh – năng lực mà chỉ bốn quốc gia trên thế giới đạt được.

Thiệt hại từ các đợt tấn công trả đũa hạn chế của Iran nhằm vào Israel hồi tháng 6/2025 đã cho thấy rõ mức độ nguy hiểm. Tổng thống Mỹ Donald Trump từng thừa nhận: "Trong vài ngày, Israel đã bị tấn công rất nặng nề. Những tên lửa đạn đạo đó đã phá hủy rất nhiều tòa nhà". Nhiều chuyên gia cảnh báo rằng, nếu xảy ra một cuộc tấn công quy mô lớn sẽ dẫn đến mức độ đáp trả đáng kể từ Iran.