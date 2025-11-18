Mỹ rút hệ thống tên lửa có tầm bắn vươn tới Bắc Kinh, Thượng Hải khỏi Nhật Bản

Typhon thực chất là hệ thống tên lửa hành trình Tomahawk phóng từ đất liền, được Mỹ trang bị cho Lục quân. Ảnh: SCMP.

Theo tờ Bưu điện Hoa nam Buổi sáng (SCMP), Bộ Quốc phòng Nhật xác nhận hệ thống tên lửa tầm trung Typhon đã được quân đội Mỹ rút khỏi quốc gia. Đây là hệ thống tên lửa do Lục quân Mỹ vận hành, được triển khai tại căn cứ Iwakuni ở tỉnh Yamaguchi của Nhật Bản từ tháng 9 để phục vụ cuộc tập trận chung “Resolute Dragon 2025”.

Thông tin được công bố trong bối cảnh căng thẳng Trung – Nhật leo thang sau khi Thủ tướng Nhật Bản Takaichi tuyên bố tình huống khẩn cấp ở eo biển Đài Loan đồng nghĩa “đe dọa sự tồn vong” của Nhật Bản.

Bắc Kinh đã lên án phát biểu của bà Takaichi, cho rằng điều này “gây tổn hại nghiêm trọng quan hệ song phương và thách thức trật tự quốc tế sau Thế chiến II”. Trung Quốc đã ban hành cảnh báo du lịch tới Nhật Bản, hủy loạt chương trình giao lưu và nhiều lần gửi công hàm phản đối.

Typhon là hệ thống tên lửa tầm trung mới được Mỹ trang bị cho Lục quân, với khả năng phóng tên lửa hành trình Tomahawk có tầm bắn tối đa 1.800 km, đủ để vươn tới Bắc Kinh, Thượng Hải và nhiều tỉnh đông dân ở miền đông Trung Quốc, nếu được phóng từ lãnh thổ Nhật Bản, theo SCMP.

Đây là lần đầu tiên Washington triển khai năng lực tên lửa tầm trung tại Nhật, với lý do cần thử nghiệm khả năng chuyển trạng thái chiến đấu nhanh. Trước đây, Trung Quốc và Nga đã lên tiếng phản đối việc Mỹ bố trí hệ thống Typhon ở căn cứ Iwakuni.

Vào tháng 9, Bộ Quốc phòng Nhật nói việc triển khai chỉ là tạm thời và hệ thống sẽ được rút đi khoảng một tuần sau khi cuộc tập trận kết thúc vào ngày 25/9. Tuy nhiên, thực tế hệ thống vẫn hiện diện ít nhất đến ngày 10/11, thời điểm các nhóm dân sự ở tỉnh Yamaguchi và tỉnh lân cận Hiroshima gửi kiến nghị yêu cầu dỡ bỏ. Việc kéo dài thời gian triển khai của hệ thống tên lửa Mỹ dẫn đến lo ngại việc triển khai tạm thời có thể biến thành lâu dài.

Hôm 17/11, Bộ Quốc phòng Nhật thông báo với chính quyền sở tại rằng việc Mỹ rút hệ thống Typhon đã hoàn tất, song lý do của sự chậm trễ kéo dài này vẫn chưa được tiết lộ.

Ngoài Nhật Bản, Mỹ cũng triển khai một hệ thống tên lửa Typhon tại miền bắc Philippines trong cuộc tập trận chung năm ngoái và đến nay vẫn duy trì.