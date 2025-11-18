Điểm nóng xung đột ngày 18-11: Ukraine đẩy mạnh vũ khí đặc biệt, "tái tạo hiệu ứng HIMARS"

Quân đội Ukraine đang triển khai loại UAV tấn công tầm trung, được thiết kế để bay từ hàng chục tới hàng trăm km, mang theo đầu đạn tối đa 100 kg, nhằm tấn công hậu tuyến đối phương và giảm sức ép lên hệ thống rocket đa nòng HIMARS do Mỹ cung cấp.

Việc triển khai đại trà những UAV như vậy sẽ cho phép Ukraine phần nào tái tạo "hiệu ứng HIMARS" khi tấn công sâu vào các sở chỉ huy, trung tâm hậu cần cùng trang thiết bị của Nga ở hậu tuyến.

Loại UAV này giữ liên lạc trực tiếp với người điều khiển, cho phép dẫn hướng hình ảnh tới mục tiêu và xác nhận cú đánh, khác với các hệ thống tầm xa chỉ dựa vào GPS.

Mẫu máy bay không người lái FP-1 của Ukraine với tầm hoạt động 1.000 km. Mẫu FP-2 có thiết kế giống FP-1, tầm hoạt động chỉ 200 km nhưng mang đầu đạn tới 100kg. Ảnh: Nguồn mở.

Mặc dù UAV tầm trung hoạt động ở độ sâu tác chiến nông hơn so với các UAV tấn công tầm xa như FP-1 hay Liutyi (Fierce), chúng sở hữu công nghệ phức tạp hơn. Để hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt ở tuyến đầu, UAV tầm trung cần có mô-đun dẫn hướng cuối, nhiều loại kênh liên lạc bổ sung và hệ thống điều hướng.

Trước khi phóng, đơn vị tác chiến sẽ tiến hành trinh sát chi tiết và tọa độ mục tiêu được chuyển tới tổ lái UAV để tấn công. Đường bay thường có nhiều lớp hệ thống gây nhiễu và phòng không, cùng với UAV đánh chặn, buộc UAV tấn công phải bay thấp hơn và phối hợp với UAV trinh sát để duy trì liên lạc.

Đại diện một nhà sản xuất UAV Ukraine nói: "Lực lượng Nga trong khu vực tấn công được ngụy trang kỹ và phân tán. UAV tầm trung cho phép chúng tôi đánh vào nơi họ không ngờ và nơi họ tập trung".

Làn sóng phát triển UAV tầm trung bắt đầu tăng tốc vào cuối năm 2024 và tới đầu năm 2025 việc sử dụng trở nên thường xuyên hơn. Các mẫu như Rubaka, Khaki, Bulava, RAM-2X và FP-2 đã được đưa vào tác chiến.

Một số UAV có tầm bay tới 200 km nhưng trọng tải đầu đạn khác nhau, ví dụ Bulava và RAM-2X hoạt động tới 100 km với đầu đạn nhỏ, nhằm tiêu diệt radar và hệ thống phòng không, còn FP-2, chuyển đổi từ FP-1, bay cỡ 200 km và có thể mang tới 100 kg để tiêu diệt mục tiêu lớn, kiên cố.

Vấn đề then chốt với Ukraine hiện là khả năng sản xuất hàng loạt do thiếu đơn hàng từ quân đội và chậm thanh toán. Một thách thức khác là việc chuẩn hóa thuốc nổ và đầu đạn.

Quy trình phối hợp giữa sản xuất, mua sắm nhà nước và chiến thuật sẽ quyết định khả năng nhân rộng. Một nguồn tin trong quân đội Ukraine đánh giá: "Nếu chúng tôi có thể sản xuất ít nhất 1.000 khung máy mỗi tháng, và có chừng 10 tổ lái sử dụng chúng một cách hệ thống, điều đó có thể làm suy yếu đáng kể toàn bộ hậu cần của Nga".