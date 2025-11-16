Tàu hải cảnh Trung Quốc tiến gần quần đảo tranh chấp với Nhật Bản

Một tàu hải cảnh Trung Quốc

Động thái diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật Bản leo thang sau phát biểu của Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi liên quan đến Đài Loan (Trung Quốc).

Tranh cãi gay gắt nổ ra sau khi bà Takaichi phát biểu trước Quốc hội hôm 7/11, rằng một cuộc tấn công của Trung Quốc đại lục vào Đài Loan có thể khiến Tokyo đáp trả bằng biện pháp quân sự. Phát biểu này lập tức khiến Bắc Kinh phản ứng dữ dội, yêu cầu nhà lãnh đạo Nhật có hình thức rút lại hoặc điều chỉnh.

Đài Loan (Trung Quốc) chỉ cách Nhật Bản khoảng 110 km.

“Đội tàu số 1307 của Hải cảnh Trung Quốc đã tiến hành tuần tra trong vùng biển thuộc quần đảo Điếu Ngư. Đây là hoạt động thực thi pháp quyền hợp pháp nhằm bảo vệ chủ quyền và lợi ích của Trung Quốc”, thông cáo của Hải cảnh Trung Quốc nêu rõ.

Bắc Kinh và Tokyo nhiều lần đối đầu ở khu vực quần đảo tranh chấp mà Trung Quốc gọi là Điếu Ngư còn Nhật Bản gọi là Senkaku.

Căng thẳng leo thang khi Tổng lãnh sự Trung Quốc tại Osaka đưa ra phát biểu bạo lực ngụ ý nói về Thủ tướng Takaichi, khiến Tokyo chính thức phản đối. Sau đó, Trung Quốc triệu tập Đại sứ Nhật, còn Bộ Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố mọi hành động can thiệp của Nhật “sẽ thất bại”.

Ngày 14/11, Bắc Kinh khuyến cáo công dân tránh du lịch Nhật Bản, khiến Tokyo yêu cầu Trung Quốc “có biện pháp phù hợp”, dù không nêu chi tiết. Ba hãng hàng không Trung Quốc sau đó cho phép khách hàng đổi hoặc hoàn vé miễn phí cho khách bay đến Nhật.

Tại Đài Bắc, cơ quan phòng vệ hòn đảo cho biết họ phát hiện 30 máy bay quân sự và 7 tàu hải quân Trung Quốc đại lục hoạt động quanh hòn đảo trong 24 giờ qua.

Trước đó, cơ quan này cho biết Bắc Kinh tiếp tục “tuần tra tác chiến liên hợp” nhằm gây sức ép, buộc Đài Bắc phải triển khai lực lượng theo dõi. Đài Bắc gọi đây là chiến dịch quân sự “gây căng thẳng kéo dài”.

Trước đây, lãnh đạo Nhật Bản thường tránh nhắc công khai đến Đài Loan khi nói về các kịch bản an ninh, duy trì chiến lược “mập mờ có chủ đích” tương tự Mỹ.