Tỷ lệ ủng hộ nội các Thủ tướng Nhật giữa căng thẳng với Trung Quốc

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi. Ảnh: Reuters

Kyodo News ngày 16/11 công bố kết quả khảo sát dư luận mới nhất, cho thấy tỷ lệ ủng hộ nội các của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi đạt 69,9%, tăng 5,5 điểm % so với cuộc thăm dò trước đó được thực hiện ngay sau khi bà Takaichi nhậm chức vào cuối tháng trước. Trong khi đó, tỷ lệ không ủng hộ chỉ ở mức 16,5%.

Khảo sát được tiến hành trong hai ngày cuối tuần qua, cũng cho thấy 60,4% người được hỏi ủng hộ tăng chi tiêu quốc phòng để nâng cao năng lực phòng vệ của Nhật Bản. Tuy nhiên, về vấn đề liệu Nhật Bản có nên thực thi quyền tự vệ tập thể trong trường hợp xảy ra khủng hoảng tại Đài Loan hay không, những người tham gia khảo sát bị chia rẽ khi có 48,8% đồng ý, 44,2% phản đối.

Thủ tướng Takaichi từng phát biểu trước quốc hội Nhật Bản vào đầu tháng rằng một tình huống khẩn cấp ở Đài Loan liên quan đến việc sử dụng lực lượng quân sự có thể được coi là “đe dọa sự tồn vong” đối với Nhật Bản theo luật an ninh hiện hành, mở đường cho việc thực hiện quyền tự vệ tập thể. Các phát biểu này đã khiến quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Trung Quốc căng thẳng, với phản ứng giận dữ từ phía Bắc Kinh. Trung Quốc sau đó cảnh báo công dân nước này hạn chế đi du lịch tới Nhật Bản.

Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Takaichi cam kết nâng mục tiêu chi tiêu quốc phòng lên 2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong năm tài khóa hiện tại (kết thúc vào tháng 3 tới), sớm hơn so với kế hoạch ban đầu dự kiến đến năm 2027.

Khảo sát cuối tuần qua chỉ ra một số vấn đề: 64,7% người tham gia khảo sát cho rằng Thủ tướng Takaichi chưa thể hiện quyết tâm giải quyết vụ bê bối quỹ đen liên quan tới đảng Dân chủ Tự do cầm quyền, trong khi 65% nhận định chính phủ Nhật Bản phản ứng chậm chạp trước các vụ tấn công của gấu gần đây.

Kết quả này cho thấy, mặc dù tỷ lệ ủng hộ nội các của bà Takaichi đang ở mức cao, nhưng dư luận Nhật Bản vẫn còn nhiều băn khoăn về chính sách quốc phòng và năng lực xử lý các vấn đề xã hội trong nước.