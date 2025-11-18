Trung Quốc kêu gọi Nhật không vượt lằn ranh đỏ về Đài Loan, cảnh báo 'đừng đùa với lửa'

Chiều 17-11, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh tiếp tục chỉ trích phát ngôn của Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi về vấn đề Đài Loan, gọi đó là "sai trái và làm xói mòn nền tảng chính trị trong quan hệ hai nước".

"Phát ngôn sai trái của bà Takaichi về Đài Loan đã vi phạm nghiêm trọng tinh thần của 4 văn kiện chính trị giữa Trung Quốc và Nhật. Những nội dung này là cam kết long trọng của Chính phủ Nhật và có hiệu lực pháp lý theo luật pháp quốc tế. Không có chỗ cho sự mơ hồ hay diễn giải lệch hướng" - bà Mao Ninh đăng trên mạng xã hội X.

Bà Mao nhấn mạnh bất kể đảng phái hay cá nhân nào nắm quyền tại Nhật đều phải tuân thủ cam kết của Chính phủ Nhật đối với vấn đề Đài Loan.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh. Ảnh: BỘ NGOẠI GIAO TRUNG QUỐC

Bà Mao Ninh kêu gọi phía Nhật không vượt lằn ranh đỏ và cảnh báo Tokyo đừng "đùa với lửa".

Trong cuộc họp báo chiều cùng ngày, bà Mao tiếp tục nhắc lại những tuyên bố trên, theo website Bộ Ngoại giao Trung Quốc.

"Chúng tôi kêu gọi Nhật tiếp cận vấn đề lịch sử và quan hệ với Trung Quốc một cách có trách nhiệm, ngừng vượt lằn ranh đỏ và đừng đùa với lửa, rút lại phát ngôn sai trái và nghiêm túc thực hiện các cam kết của Tokyo đối với Bắc Kinh" - bà Mao nói.

Bà Mao nhấn mạnh Bắc Kinh đã và sẽ tiếp tục gửi các công hàm, đưa ra những phản đối mạnh mẽ với phía Tokyo.

Đề cập việc ông Masaaki Kanai - lãnh đạo Vụ châu Á và châu Đại dương thuộc Bộ Ngoại giao Nhật - tới Trung Quốc để trao đổi về căng thẳng ngoại giao giữa hai nước, bà Mao cho biết "sẽ công bố thông tin kịp thời khi có".

Khi được hỏi về việc Trung Quốc khuyến cáo người dân tránh đi Nhật, bà Mao Ninh nói rằng thời gian qua các vụ phạm tội nhằm vào công dân Trung Quốc tại Nhật gia tăng, cùng với những phát ngôn cực đoan, mang tính đe dọa từ một số phần tử cánh hữu và người dùng mạng Nhật.

"Trung Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc và việc cơ quan chức năng phát đi cảnh báo là hoàn toàn phù hợp" - bà nói, thêm rằng phát ngôn của bà Takaichi đã làm tổn hại bầu không khí giao lưu nhân dân giữa Bắc Kinh và Tokyo.

Bà Mao nói rằng Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường không có kế hoạch gặp với nữ thủ tướng Nhật bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20 sắp tới.

Phía Nhật chưa lên tiếng về các thông tin trên.

Căng thẳng giữa Nhật và Trung Quốc leo thang sau khi Thủ tướng Takaichi tuần trước nói rằng một cuộc tấn công của Trung Quốc vào Đài Loan có thể được xem là “tình huống đe dọa sự tồn tại”, và điều này có thể khiến Tokyo phải đáp trả bằng biện pháp quân sự.

Hai bên sau đó đã triệu tập đại sứ của nhau để thể hiện sự phản đối.