Mỹ mở cuộc tấn công mới, tái áp đặt trừng phạt Iran

Chiến đấu cơ Mỹ chuẩn bị cất cánh từ tàu sân bay. Ảnh: CENTCOM

Trong một tuyên bố đăng tải trên mạng xã hội X, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cáo buộc Tehran “vi phạm rõ ràng” thỏa thuận ngừng bắn mà hai nước ký kết vào tháng trước.

Theo CENTCOM, các cuộc tấn công mạnh mẽ được thiết kế “để đối phương phải trả giá đắt vì nhắm mục tiêu và tấn công các tàu thương mại có thủy thủ đoàn là thường dân vô tội trên tuyến đường thủy quốc tế”.

Qatar đã cảnh báo Iran sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm pháp lý sau khi 3 tàu, trong đó có một tàu chở khí hóa lỏng (LNG) của Qatar, bị tấn công trong vòng vài giờ ở eo biển Hormuz. Cả 3 vụ tấn công đều xảy ra gần Oman, quốc gia đã đề xuất một hành lang hàng hải mới gần bờ biển của mình. Iran đã phản đối đề xuất này vì muốn thu phí các tàu đi qua eo biển Hormuz.

Iran ngày 7/7 đã đổ lỗi cho Mỹ về vụ việc trên, đồng thời lập luận rằng những nỗ lực của Washington nhằm mở ra các tuyến đường mới qua eo biển Hormuz đã vi phạm bản ghi nhớ mà hai bên đã ký kết.

Tehran tuyên bố bản ghi nhớ được soạn thảo cụ thể để cho phép Iran, sau khi tham vấn với Oman, quản lý việc mở lại eo biển với mục tiêu đưa giao thông thương mại trở lại mức trước xung đột trong vòng 30 ngày. Tại một cuộc họp báo ở Tehran, các quan chức Bộ Ngoại giao Iran khẳng định nước này có quyền áp đặt phí đối với tất cả các tàu thuyền sử dụng eo biển.

Bộ Ngoại giao Iran cũng kiên quyết bác bỏ đề xuất từ ​​Pháp và Anh về việc bắt đầu rà phá bom mìn và đảm bảo an ninh tuyến đường phía nam qua eo biển gần bờ biển Oman.