Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa chia sẻ về liệt sĩ Huỳnh Văn Quên

Sáng 11/7, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cùng đoàn công tác đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và thăm, kiểm tra lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TPHCM).

Đến kiểm tra lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đang làm việc, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị đang nỗ lực tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính nhiều nhất các liệt sĩ. Chiến tranh đã lùi xa nhưng đạo lý uống nước nhớ nguồn và tình cảm của nhân dân, của quân đội đối với các liệt sĩ của chúng ta càng thêm sâu đậm mãi.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kiểm tra hiện trường đào tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Ngô Tùng

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa kiểm tra khu vực cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Đại tướng Nghĩa chỉ rõ, nhiệm vụ còn rất khó khăn, thậm chí còn có thể bị tác động bởi thời tiết, thời gian kéo dài, do đó cán bộ, chiến sĩ cần đảm bảo giữ gìn sức khỏe, đồng thời phát huy kinh nghiệm nỗ lực thực hiện tốt nhất nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả này. “Đảng, Nhà nước và địa phương luôn luôn sát cánh cùng các đồng chí”, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam nói.

Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung - Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 515 TPHCM, cho biết sau 5 ngày tiến hành nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng, các lực lượng đã phát hiện được 29 hài cốt liệt sĩ, trong đó có 13 hài cốt liệt sĩ có di vật, đặc biệt hài cốt số hai là có tên liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, Đại đội 2 của Tiểu đoàn 1 Long An, tham gia trận đánh cầu Chữ Y trong đợt 1 Chiến dịch Xuân Mậu Thân năm 1968.

Các đội K cẩn trọng cất bốc, quy tập từng hài cốt, di vật tại rãnh mộ.

Từng mẫu vật nghi là di vật của liệt sĩ đều được các cán bộ, chiến sĩ lưu lại để phục vụ công tác giám định sau đó.

Theo Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung, quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đội đã cất bốc lên hai lớp, lớp thứ nhất đa số là những di vật của Quân Giải phóng và đặc biệt là của các đơn vị chủ lực đánh trận đợt 1.

Lớp thứ hai cũng có rất nhiều di vật, các di vật này đa số theo nhận định ban đầu là những di vật của các chiến sĩ Biệt động. Qua nghiên cứu lịch sử trong đợt 1 Mậu Thân 1968, khả năng đây là các chiến sĩ Biệt động đánh vào tòa Đại sứ quán Mỹ, Bộ Tổng tham mưu…

Thông tin thêm, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung cho biết hiện nay Bộ Tư lệnh TPHCM đã báo cáo Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7 và Ban Chỉ đạo thành phố để tiếp tục mở rộng rãnh đào thứ nhất. Ngoài ra, còn có rãnh thứ 2 và thứ 3.

Cùng với đó, từ bức hình của hãng AP cung cấp cho thấy, rãnh thứ 2 và 3 nằm song song và so le so với rãnh thứ nhất.

Cán bộ, chiến sĩ các đội K thực hiện công việc sáng 11/7. Ảnh: Ngô Tùng

Về phương pháp thực hiện, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung cho biết, Bộ Tư lệnh thành phố đã xin ý kiến của Ban Chỉ đạo Quân khu và thành phố. Theo đó sẽ thực hiện cất bốc từng lớp một, những hài cốt riêng lẻ thì sẽ đưa vô quách riêng, những hài cốt không thể lấy được từng bộ hài cốt riêng thì đưa vào quách chung.

Khoảng ba tuần có kết quả giám định ADN hài cốt liệt sĩ Huỳnh Văn Quên

Đối với việc lấy mẫu ADN, sau khi có thông tin đối với liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, Bộ Tư lệnh thành phố đã xuống nhà của liệt sĩ tại xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh để xác minh thông tin, đồng thời phối hợp với Sở Nội vụ của tỉnh đưa gia đình đi giám định ADN.

“Đối với hài cốt liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, Bộ Tư lệnh TPHCM đã xin ý kiến Quân khu và trực tiếp đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo thành phố cũng đã làm việc với Bệnh viện Vinmec và bệnh viện này cũng đã đến lấy mẫu ADN để xét nghiệm, phục vụ công tác đối chứng sau đó. Dự kiến khoảng ba tuần sẽ có kết quả”, Thiếu tướng Nguyễn Thành Trung cho biết.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo Quân khu 7 và TPHCM chỉ đạo cơ quan chức năng Bộ Tư lệnh TPHCM phối hợp Viện Pháp y (Bộ Quốc phòng) và Viện Hàn lâm tiến hành lấy mẫu phẩm của tất cả các hài cốt quy tập được ở Công viên Lê Thị Riêng.

Ngoài ra, Bộ Tư lệnh TPHCM cũng đã có văn bản gửi Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh thực hiện lấy mẫu phẩm của tất cả thân nhân các liệt sĩ ở Tiểu đoàn 1 (đặc biệt trong giai đoạn 1965-1968) để khi có kết quả ADN của các hài cốt liệt sĩ thì sẽ tiến hành đối chứng với ADN của các thân nhân.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, chia sẻ, những ngày qua nhân dân cả nước theo dõi và hết sức xúc động với hoạt động tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ diễn ra khẩn trương ở Công viên Lê Thị Riêng, TPHCM.