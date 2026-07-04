Lý do lãnh tụ tối cao Iran không dự tang lễ của cha

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei. WANA

Tờ The New York Times hôm nay (4/7) dẫn lời hai thành viên của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đề nghị giấu tên và một người tham gia lập kế hoạch cho tang lễ của ông Ali Khamenei cho hay, ông Mojtaba bị từ chối vì các quan chức an ninh lo sợ Israel có thể ám sát ông hoặc lợi dụng sự xuất hiện đó để truy tìm ông tới tận nơi ẩn náu.

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei không xuất hiện trước công chúng kể từ khi bị thương. Cha, vợ và con trai ông thiệt mạng trong đợt tấn công mở màn của chiến dịch không kích Mỹ - Israel nhằm vào Iran ngày 28/2. Báo The Times cho biết ông cũng không tham dự lễ tưởng niệm vợ diễn ra tại Tehran hôm 1/7.

Bốn quan chức cấp cao của Iran cho biết việc ông Mojtaba Khamenei liên tục không xuất hiện trước công chúng đã làm dấy lên lo ngại về khả năng ông tiếp tục nắm quyền.

Theo NY Times, mặc dù một tuyên bố bằng văn bản được cho là của ông Mojtaba Khamenei đã bật đèn xanh cho các cuộc đàm phán với Mỹ, các lực lượng bảo thủ cứng rắn ở Iran vẫn tuyên bố sẽ phản đối mọi nỗ lực ngoại giao cho đến khi ông xuất hiện trước công chúng hoặc công bố một đoạn ghi âm giọng nói.

Một số quan chức Iran cho hay, các quyết định bổ nhiệm cấp cao mà Mojtaba Khamenei dự kiến ​​thực hiện sau lễ tang của người cha quá cố sẽ cho thấy ông ta ủng hộ bên nào.