"Ném bom Iran ở mức độ chưa từng có" - ông Trump để lại chỉ thị trong trường hợp bị ám sát

Ông Trump đã để lại chỉ thị tấn công Iran nếu bị ám sát. Ảnh: WH.

Ông Trump trả lời phỏng vấn tờ The New York Post ngày 10/7 đã tuyên bố: "Tôi nằm trong danh sách của họ từ lâu rồi. Đây là những gì chúng ta đang phải đối mặt. Chỉ có điều, tôi đã để lại chỉ thị: nếu có chuyện gì xảy ra với tôi, hãy ném bom đến mức họ chưa từng thấy trước đây".

Người đứng đầu Nhà Trắng bác bỏ các báo cáo cho rằng Israel tuần này đã cung cấp thông tin tình báo mới về kế hoạch thủ tiêu ông, nhưng nói thêm rằng ông từ lâu đã coi mình là "mục tiêu số một" của Tehran.

"Không, không. Israel không tìm thấy gì cả. Tôi đã đứng đầu danh sách mục tiêu tiêu diệt từ lâu rồi, và đó là cuộc sống. Tôi hy vọng các bạn sẽ nhớ tôi" - ông nói.

Tổng thống Mỹ cũng đã công khai nói về các mối đe dọa này trong một cuộc họp báo tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Ankara giữa tuần qua: "Có thể tôi cũng sẽ không còn tại vị nữa, bởi vì tôi là mục tiêu số một của họ. Họ đã làm điều này suốt 47 năm rồi".

Hôm thứ Tư, ông Trump thậm chí còn đổi máy bay trên đường về nước từ Ankara, điều mà Nhà Trắng sau đó gọi là biện pháp an ninh chiến thuật do những lời đe dọa đến tính mạng ông.

Hồi tháng 5/2026, người phát ngôn Nhà Trắng Sebastian Gorka cho biết ông Trump đã để lại một bức thư cho Phó Tổng thống Mỹ J.D. Vance trong trường hợp "có chuyện gì xảy ra" với ông.

Trong khi đó, theo CNN, Mỹ và Iran đang thảo luận về việc giảm leo thang căng thẳng sau một loạt các cuộc tấn công lẫn nhau. CNN cho rằng chiến lược của Washington là tấn công rồi tạm dừng để các nhà ngoại giao có thời gian thảo luận về những gì đã xảy ra.

Axios cho biết ông Trump đã ra lệnh nối lại đàm phán với Iran sau khi tuyên bố lệnh ngừng bắn đã đi qua. Axios khẳng định rằng ông Trump đang "cố gắng tìm cách thoát khỏi một cuộc chiến mà người Mỹ không ủng hộ".

Truyền thông cho biết đàm phán giữa hai bên có thể được nối lại cuối tuần này hoặc tuần sau.