Lviv bạo loạn gây rúng động Ukraine: Người dân nổi giận lật xe quân sự, "lột đồ" sĩ quan tuyển quân

Hiện trường vụ việc: Hàng trăm người dân Lviv tụ tập, phản đối sĩ quan tuyển quân chặn bắt tân binh trên phố. Ảnh Novinite

Sự việc xảy ra vào tối thứ Tư, khi các sĩ quan tuyển quân chặn một người đàn ông trên phố để kiểm tra giấy tờ. Theo Trung tâm Tuyển quân vùng Lviv, người đàn ông 30 tuổi này thuộc diện được huy động nhưng bị phát hiện vi phạm các quy định đăng ký nghĩa vụ quân sự. Người này sau đó đã được đưa đi khám sức khỏe quân sự, hãng tin Novinite cho biết.

Đám đông nổi giận

Tình hình trở nên nghiêm trọng khi một nhóm người bao vây phương tiện quân sự tại hiện trường. Cảnh sát cho biết đám đông lên tới khoảng 200 người, nhiều người đã chặn xe, có hành vi gây hấn và cuối cùng lật nhào chiếc xe quân sự này.

Các đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy đám đông vây quanh một chiếc xe màu đen tại khu dân cư, hô vang "Nhục nhã!", sau đó một vài cá nhân trèo lên xe và đập phá cửa kính.

Một đoạn phim khác ghi lại cảnh một sĩ quan tuyển quân bị xô đẩy, ép cởi quân phục và bị đám đông giằng xé quần áo.

Cơ quan An ninh và Cảnh sát Quốc gia Ukraine đã mở cuộc điều tra. Một thanh niên 23 tuổi tại Lviv đã bị bắt giữ vì nghi ngờ tham gia vào vụ đập phá xe quân sự.

Phản ứng từ giới chức và quân đội Ukraine

Tổng thống Volodymyr Zelensky bày tỏ sự quan ngại sâu sắc: "Tình hình bạo loạn ở Lviv và vụ tấn công sĩ quan TCC (Trung tâm Tuyển quân) là rất đáng báo động. Cách ứng xử với những người mặc quân phục như vậy là không thể chấp nhận được".

Bộ Quốc phòng Ukraine khẳng định những kẻ gây rối phải bị truy tố, đồng thời cảnh báo rằng việc chia rẽ nội bộ chỉ có lợi cho kẻ thù.

"Huy động quân là thành phần thiết yếu để bảo vệ đất nước. Dù phương thức thực hiện cần được cải thiện, nhưng việc nhắm vào quân đội là hành động gây hậu quả khôn lường", Bộ này tuyên bố.

Về phía địa phương, Thị trưởng Lviv Andriy Sadovyi nhấn mạnh hành động của một nhóm người không đại diện cho cả thành phố – nơi có tới 58.000 cư dân đang phục vụ trong quân đội. Ông cũng khẳng định những người vi phạm pháp luật phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Khủng hoảng niềm tin và bài toán cải cách

Theo giới quan sát, vụ việc đã làm bùng phát lại cuộc tranh luận về hệ thống huy động quân vốn đã chịu nhiều chỉ trích vì cáo buộc tham nhũng, lạm quyền cũng như thiếu minh bạch ở Ukraine. Việc nhiều binh sĩ phải trụ lại chiến trường suốt nhiều năm mà không có thời hạn xuất ngũ rõ ràng đã khiến người dân không khỏi lo âu, sợ hãi trước viễn cảnh mình sẽ phải nhập ngũ và cũng chịu chung tình cảnh như vậy.

Ông Yurii Honcharenko, Chủ tịch Câu lạc bộ An ninh Ukraine, cảnh báo rằng nếu không được xử lý khéo léo, vấn đề này có thể chuyển từ mâu thuẫn xã hội thành mối đe dọa an ninh quốc gia.

Ông đề xuất chính phủ cần minh bạch trong điều tra và thực hiện cải cách thực chất: "Người dân cần thấy logic trong hệ thống. Nếu họ tin tưởng nhà nước, họ sẽ hiểu việc phục vụ 12-14 tháng và được xuất ngũ sẽ hợp lý hơn là trốn tránh".

Các chuyên gia cũng gợi ý Ukraine nên chuyển giao nhiệm vụ kiểm tra trên đường phố từ quân đội sang lực lượng cảnh sát chuyên nghiệp, nhằm giảm thiểu va chạm trực tiếp giữa thường dân và quân nhân.

Trong khi cuộc chiến tiếp tục kéo dài, vụ việc tại Lviv như một hồi chuông cảnh báo về tầm quan trọng của việc xây dựng lại niềm tin giữa chính quyền, quân đội và người dân – yếu tố then chốt để duy trì sức mạnh quốc phòng của Ukraine, theo Novinite.