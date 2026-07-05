Ông Medvedev nói Iran có 'công cụ răn đe mới' mạnh ngang vũ khí hạt nhân

Theo đài RT, sau khi trở về từ lễ tang của cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei, ông Medvedev ngày 4/7 đã chỉ trích việc Mỹ và Israel "vô cớ" tấn công Iran.

"Không có lý do nghiêm trọng nào để Washington phát động cuộc tấn công, bởi Iran không hề đe dọa nước Mỹ. Vào thời điểm Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh không kích, Tehran vẫn đang đàm phán với Washington. Trước khi xung đột bùng phát, Tổng thống Nga Vladimir Putin từng đề xuất một lộ trình nhằm giải quyết hòa bình vấn đề hạt nhân Iran. Tuy nhiên, Mỹ và Israel vẫn sử dụng chương trình hạt nhân của Tehran làm lý do để phát động chiến dịch quân sự", Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga cho biết.

Ông Dmitry Medvedev dẫn đầu phái đoàn Nga tham dự lễ tang của cố Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei. Ảnh: Sputnik

Theo ông Medvedev, Iran đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc xung đột "một cách đầy bản lĩnh", đồng thời nhận ra việc họ đang sở hữu một "công cụ răn đe chiến lược" có giá trị không kém vũ khí hạt nhân là eo biển Hormuz.

"Thông qua việc phong tỏa hoạt động giao thông qua eo biển này, Iran đã chứng minh được sức mạnh của mình. Rõ ràng mọi cuộc thảo luận hiện nay đều tập trung vào cách thức hoạt động của tuyến hàng hải này trong tương lai", ông Medvedev nói.

Cũng theo quan chức Nga, Tehran vẫn còn một "vũ khí dự phòng" là eo biển Bab el-Mandeb. "Nếu tiếp tục bị tấn công, Iran có thể gia tăng sức ép bằng cách phong tỏa eo biển Bab el-Mandeb. Đây là tuyến hàng hải nối Biển Đỏ với Vịnh Aden và là một trong những điểm trung chuyển quan trọng nhất đối với hoạt động xuất khẩu năng lượng từ Trung Đông", ông Medvedev lập luận.

Khi được hỏi về các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga và Iran, ông Medvedev nhấn mạnh đây là những "biện pháp trừng phạt đơn phương bất hợp pháp, không tuân thủ luật pháp quốc tế".