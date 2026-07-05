Iran hé lộ chính sách phí ‘đặc biệt’ cho các nước thân thiện tại eo biển Hormuz

Iran tuyên bố áp phí đặc biệt ở eo biển Hormuz cho các quốc gia thân thiện. Ảnh: WANA

Theo Times of Israel, thỏa thuận ban đầu giữa Mỹ và Iran nhằm chấm dứt xung đột quy định các tàu thương mại sẽ được đi qua eo biển Hormuz miễn phí trong 60 ngày nhưng vẫn chưa rõ điều gì sẽ được áp dụng sau thời gian đó.

Đại sứ Iran Abdolreza Rahmani Fazli phát biểu tại Diễn đàn Hòa bình Thế giới ở Bắc Kinh rằng Iran đang “hợp tác và phối hợp” với Oman về các thỏa thuận mới cho tuyến đường thủy quan trọng này.

Ông Fazli nói: "Với tư cách là quốc gia có eo biển Hormuz nằm trong vùng lãnh hải của mình, chúng tôi chắc chắn sẽ thu phí dịch vụ” đồng thời nhấn mạnh đây không phải là phí qua lại đối với tàu thuyền.

"Các cơ chế mới sẽ liên quan đến việc bảo đảm an ninh cho hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz, giám sát tàu thuyền qua lại... cũng như bảo đảm công tác ứng phó với những tác động môi trường do lượng lớn tàu thuyền lưu thông gây ra. Chúng tôi chắc chắn sẽ xem xét đối xử đặc biệt với các quốc gia đã thân thiện với Iran và đặc biệt sát cánh cùng chúng tôi trong thời kỳ khó khăn", ông Fazli cho biết thêm.

Khoảng 2/3 lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng của toàn cầu được vận chuyển qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, sau khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran nổ ra, eo biển Hormuz bị Iran đóng lại khiến giá năng lượng toàn cầu tăng vọt.

Iran đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa eo biển Hormuz sau khi đạt được thỏa thuận ban đầu với Mỹ để chấm dứt xung đột và các cuộc đàm phán về một giải pháp lâu dài vẫn đang tiếp diễn.